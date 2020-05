"Евровидение" часто называют музыкальными Олимпийскими играми. Но к этому конкурсу, скорее, подходит сравнение не с Олимпиадой, а с чемпионатом Европы или мира по футболу. Чувство эйфории, которое овладевает телезрителями после победы на "Евровидении" представителя их страны, сравнимо с победой родной сборной на ЧМ.

Коронавирус лишил участников и зрителей "Евровидения"

В 2020 году коронавирус лишил телезрителей и Олимпиады, и чемпионата Европы по футболу, и "Евровидения". Многие ведущие телекомпании мира оказались перед серьезным вызовом: чем заполнять эфирное время. В случае с "Евровидением" речь идет об одном из самых дорогих слотов - субботнем прайм-тайме. Кроме того, было бы неправильно не отдать дань уважения участникам из 41 страны, которых ждали в Роттердаме.

Преимущество музыкального конкурса перед спортивными соревнованиями состоит в том, что у зрителей есть возможность получить представление, как могли бы спеть участники. В Сети уже давно выложены видеоклипы с песнями "Евровидения-2020". В некоторых странах, например в Германии и в Швеции, даже прошли отборы финалистов и выбор своего победителя из исполнителей нынешнего конкурса.

Концерт вместо "Евровидения"

Настоящего победителя, если бы конкурс не был отменен, мы бы узнали поздно вечером в субботу, 16 мая, когда должен был пройти финал. Вместо него организаторы "Евровидения" - Европейский вещательный союз и три телекомпании Нидерландов - решили показать концерт "Europe Shine a Light" ("Европа зажигает свет"). Это измененное название песни-победительницы 1997 года "Love Shine a Light" в исполнении Katrina & The Waves из Великобритании.

Как пошутил во время включения в субботнее шоу Бьорн Ульвеус - бывший музыкант легендарной шведской группы ABBA: "Хорошо, что выбрали "Love Shine a Light", а не "Waterloo". Да, именно с этой песней ABBA победила на "Евровидении" в 1974 году, но Ватерлоо - это еще синоним крупного поражения. Идея организаторов фиаско не потерпела. Все страны-участницы 2020 года транслировали шоу "Европа зажигает свет".

Удалось ли зажечь публику

Идея его состояла в следующем: каждый исполнитель получил одну минуту, чтобы комментаторы могли представить участника и песню, а исполнители - обратиться непосредственно к зрителям. Задача не из легких - удержать внимание публики при таком числе конкурсантов. И временами действительно становилось скучно. Видеопослания были записаны заранее, а потому немного устарели, что касается ситуации с распространением коронавируса, и больше напоминали выступления участниц конкурсов красоты с их стремлением сделать мир лучше.

Стерильные видеообращения не давали шансов мелким огрехам и импровизации, которые так любит публика. Но трудно в чем-то винить исполнителей. Пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для всех. И в нынешней ситуации иначе прозвучали новые версии песен бывших победителей "Евровидения".

"Евровидение" и коронавирус

Они - тоже в записи - были показаны во время шоу и были призваны "разбавить" представление участников 2020 года. Монс Сельмерлёв спел "Heroes", и было понятно, что настоящие герои нашего времени - врачи. "Молитва" Марии Шерифович - надежда на лучшее времена, в которые будет хотя бы "Немного мира" ("Ein bisschen Frieden)". С этой песней немка Николь (Nicole) победила в 1982 году.

Кульминацией вечера стало не объявление результатов, а исполнение "Love Shine a Light" в виртуальном хоре всеми участниками нынешнего "Евровидения". Впервые в истории конкурса они пели вместе, а не соревновались друг с другом. Кто бы из них выиграл "Евровидение-2020", сказать нельзя. Европейское голосование было невозможно, в том числе из-за того, что под угрозой оказались бы страховые выплаты в связи с отменой конкурса.

Кому Германия дала бы первое место на "Евровидении-2020"

Но немцы выбрали своего победителя. Еще 9 мая в эфире "дочки" телеканала ARD они определи десять "финалистов". И это был безупречный выбор. Крупнейший общественно-правовой телеканал Германии пригласил их на шоу в Гамбург, которое было показано перед "Европа зажигает свет". Из-за карантинных ограничений в Германию смогли приехать три участника "немецкого финала": дуэт Ben&Tan из Дании, группы The Roop из Литвы и Daði og Gagnamagnið из Исландии. Песни остальных исполнителей были представлены в записи, причем некоторые - с выступления на сцене, пусть и в зале без публики.

Шоу в Гамбурге тоже транслировалось из пустого зала Эльбской филармонии. И в этом было что-то сюрреалистическое. В непосредственной песенной дуэли на сцене группа The Roop с композицией "On fire" по итогам голосования жюри и зрителей выиграла у исландцев, победив в "немецкой версии" "Евровидения-2020". Третье место Германия дала Little Big из России - перед Мальтой, Данией, Швецией, Швейцарией, Италией, Болгарией и Азербайджаном.

"Евровидение" как символ европейского единства

Конечно, ни то, ни другое шоу не могли заменить настоящего конкурса. Однако их стоило посмотреть, чтобы поддержать саму идею "Евровидения" - самую европейскую, по мнению бывшего музыканта ABBA Бьорна Ульвеуса. Посмотреть "Europa Shine a Light" - как купить ваучер в любимый ресторан: приобрести сейчас, а после пандемии - поесть. В случае с "Евровидением" - дождаться его и посмотреть.

"Love Shine a Light" прозвучала за субботний вечер дважды. До того, как ее спели участники, мелодию исполнил - также на удаленке - оркестр Роттердамской филармонии. И под эту музыку по всей Европе освещали светом достопримечательности городов континента. Красивая и трогательная идея - символ надежды и единства.