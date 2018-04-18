Евгений Князев выступит в Вильнюсе с моноспектаклем "Пиковая дама"

Совсем недавно триумфально прошли гастроли театра Евг. Вахтангова в Вильнюсе, во время которых был представлен спектакль "Царь Эдип". Небольшую, но яркую роль Тиресия в этом спектакле создал российский актёр театра, кино и телевидения, театральный педагог, ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений Князев.
Кадр из сериала "Вольф Мессинг"

Народный артист России Евгений Князев 3 мая в Камерном театре Вильнюса представит свой Моноспектакль по мотивам повести А.С. Пушкина "Пиковая дама".

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Спектакль был создан для малой сцены театра им. Евг. Вахтангова, но после нескольких его представлений стало понятно, что работа вызвала огромный интерес и признание. Спектакль перенесен на главную сцену знаменитого театра. У жителей Вильнюса появилась еще одна прекрасная возможность встречи со знаменитым артистом.

Свои лучшие театральные роли Евгений Князев создал на сцене театра им. Евг. Вахтангова, особенно плодотворным стал период его работы с литовским режиссером Римасом Туминасом, который в настоящее время руководит театром.

Популярность актеру принес фильм „Mессинг“, где он сыграл заглавную роль.

В "Пиковой даме" Евгений Князев не просто чтец, даже не просто прекрасный чтец. Он – импровизатор, своей волей, своим талантом вызывающий череду образов, заставляющий переживать, открывать для себя заново с юных лет знакомое произведение.

Начало спектакля в 18.30.

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