Евгений Князев выступит в Вильнюсе с моноспектаклем "Пиковая дама"

Народный артист России Евгений Князев 3 мая в Камерном театре Вильнюса представит свой Моноспектакль по мотивам повести А.С. Пушкина "Пиковая дама".

Спектакль был создан для малой сцены театра им. Евг. Вахтангова, но после нескольких его представлений стало понятно, что работа вызвала огромный интерес и признание. Спектакль перенесен на главную сцену знаменитого театра. У жителей Вильнюса появилась еще одна прекрасная возможность встречи со знаменитым артистом.

Свои лучшие театральные роли Евгений Князев создал на сцене театра им. Евг. Вахтангова, особенно плодотворным стал период его работы с литовским режиссером Римасом Туминасом, который в настоящее время руководит театром.

Популярность актеру принес фильм „Mессинг“, где он сыграл заглавную роль.

В "Пиковой даме" Евгений Князев не просто чтец, даже не просто прекрасный чтец. Он – импровизатор, своей волей, своим талантом вызывающий череду образов, заставляющий переживать, открывать для себя заново с юных лет знакомое произведение.

Начало спектакля в 18.30.