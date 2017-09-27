Эрмитаж стал пятым в рейтинге музеев мира от TripAdvisor

Государственный Эрмитаж, ранее входивший в десятку лучших музеев в ежегодном рейтинге, на этот раз занял пятую строку. "Вся мировая красота в одном музее. Вы сможете мысленно путешествовать по всем странам и эпохам, которые когда-либо желали посетить", - описывает его TripAdvisor.

Лучшим музеем в мире признан нью-йоркский Метрополитан-музей, на втором месте оказался Национальный музей Второй мировой войны в Новом Орлеане, на третьем - парижский д'Орсэ, а на четвертом - Чикагский институт искусств.

Также в десятке Национальный антропологический музей в Мехико, музей Афинского акрополя, мадридский музей Прадо. Лувр занял только 13-ю строку.

Ранее TripAdvisor представил 25 лучших музеев Европы. В нем Эрмитаж оказался на втором месте, его опередил д'Орсэ, а третьим стал Новый музей Акрополя в Афинах. Следом за тройкой лидеров идут музей Прадо в Мадриде, музей Виктории и Альберта (Лондон), Лондонская национальная галерея, музей Ваза в Стокгольме, парижский Лувр, Египетский музей в Турине и Государственный музей (Рейксмюзеум) в Амстердаме.

Отметим, иностранные путешественники в отзывах на TripAdvisor называют Эрмитаж одной из главных причин посетить Россию. "Приятно, что наш музей часто занимает высокие позиции в рейтингах TripAdvisor. Я очень внимательно изучаю отзывы путешественников, они позволяют понять многие детали механизма взаимодействия музея со зрителями", - отметил в комментарии "Интерфаксу" директор музея Михаил Пиотровский.