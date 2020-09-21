Награду в главной категории - "Лучший драматический сериал" - получил сериал "Наследники" (Succession) - о малоприятной семье, управляющей медиа-империей.

Британский актер Брайан Кокс играет в "Наследниках" патриарха семьи.

Американский сериал рассказывает о пожилом владельце крупной медиакомпании Логане Рое и его четверых детях, трое из которых изо всех сил стремятся стать его преемником.

Особенность драмы, нашедшей немало преданных поклонников, в том, что в ней нет персонажей, которые бы к себе располагали.

"Я ненавижу всех в "Наследниках", но продолжаю смотреть и не могу остановиться", - говорится в рецензии на сериал в журнале Elle.

"Ничего толком не происходит, а персонажи вызывают отвращение, но "Наследники" - это лучшее, что есть на ТВ", - написала газета Independent.

Триумфатором в категории "Комедийный сериал" стал "Шиттс Крик" (Schitt's Creek), получивший 9 статуэток - это рекорд для комедийного сериала. Канадский сериал признан лучшим комедийным сериалом года, Кэтрин О'Хара и Юджин Леви названы лучшей актрисой и лучшим актером в комедийном сериале за роли в "Шиттс Крик".

Сын Юджина Дэн Леви стал лучшим актером второго плана и лучшим сценаристом комедийного сериала.

Среди других побед "Шиттс Крик" - награда Энни Мерфи как лучшей актрисе второго плана в комедийном сериале и Эндрю Чивидино за выдающуюся режиссуру комедийного сериала.

Сериал, впервые вышедший в 2015 году, рассказывает о жизни богатой семьи Роуз, которая после потери состояния вынуждена переехать в мотель в маленьком городке.

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения проходит в формате онлайн, ее ведет юморист и телеведущий Джимми Киммел. Церемония транслируется в эфире телеканала Эй-би-си и на сайте Emmy Awards.

Чтобы не допустить распространения инфекции, перед вручением одной из наград Джимми Киммел вместе с актрисой Дженнифер Энистон обработали конверт с именем победителя санитайзером, а потом подожгли и быстро погасили из огнетушителя.

Хотя церемония проходит виртуально, награды победителям вручают по-настоящему. Для этого под дверью у каждого номинанта стоят специально приглашенные "вручатели", облаченные в элегантные химзащитные смокинги.

Лучшим актером в драматическом сериале стал Джереми Стронг за роль в "Наследниках".

Статуэтка за лучшую женскую роль в драматическом сериале досталась Зендее за роль в "Эйфории" (Euphoria).

В категории "Лучший мини-сериал" победили "Хранители" (Watchmen) - комикс в мрачных тонах о борьбе с расизмом и других остросоциальных проблемах.

Реджина Кинг получила награду как лучшая актриса мини-сериала за роль в "Хранителях".

"Хранители" - рекордсмен этого года по числу номинаций на "Эмми" (26).

В этом году основной церемонии "Эмми" предшествовало награждение за технические достижения. Победителями в этих категориях стали все те же "Хранители" (HBO) и "Мандалорец" (Disney+). Сериал "Хранители" получил 4 статуэтки (за операторскую работу, монтаж, сведение звука и костюмы), а "Мандалорец" (The Mandalorian), об охотнике за головами, - 5.

Несмотря на такой успех первого сезона "Хранителей", его создатель Дэймон Линделоф уже сообщил, что второй сезон снимать не будет.

В категории "Лучшее реалити-шоу" победила программа "Королевские гонки Ру Пола" (RuPaul's Drag Race), в которой соревнуются дрэг-дивы.