Стальной характер Элины Быстрицкой закалялся с детства. Хотя в раннем – была любимой дочкой-куколкой, которую украшали бантами. Уже в 13 лет, во время Великой Отечественной, она работала медсестрой вместе с отцом-врачом.

Окончила сестринские курсы и, казалось бы, вот оно, дело жизни, – спасать и лечить людей. Но такая красота просилась на экран и сцену. В Киевском театральном стала дипломированной актрисой. В «Неоконченной повести» одна из первых ее ролей была посвящена тому, как правильно слушать легкие, и о чем говорить с больными.

На роль всей жизни – Аксиньи в «Тихом Доне» - напросилась сама. Набрала несколько килограммов, освоила говор. Утвердил сам Шолохов. После блистательного исполнения, ее фото облетело страницы мировых журналов. «Самая красивая женщина Европы», - писали о ней.

В Малый театр пришла после оглушительного успеха в кино. Любимым партнером по сцене стал Борис Клюев. С ним, таким высоким и статным, смотрелась изящной и хрупкой.

Коллеги все как один говорят: «Ошибок на сцене она не прощает». Актриса, которая хранит традиции Малого, не приемлет отхождений от текста и задач, которые ставит режиссер.

«Она мэтр, она знает своё место, она очень четко понимает, как и что нужно делать, и это всех очень собирает и подстегивает. Она, повторяю, не прощает никаких ошибок, она может такого «дрозда» тебе дать, что будь здоров», - отмечает народный артист России Борис Клюев.

Авторитет Быстрицкой велик. Неоднократно в жизни коллеги обращались к ней, если нужно было что-то попросить у высшего руководства. 17 лет она провела на посту президента Федерации художественной гимнастики, в годы, которые стали расцветом этого вида спорта. Во многом благодаря Быстрицкой художественную гимнастику включили в программу Спартакиады народов СССР. Сейчас актриса интервью не даёт, говорит, что за многие годы уже всё сказала, а повторяться не хочет. А в Малый всё же приезжает на праздничные концерты, чтобы спеть.

«Когда в конце концерта выходит Быстрицкая, она еще не произнесла ни одного слова и ни одной музыкальной фразы не спела, но зритель встает и долго-долго аплодирует, вот уже больше ничего говорить не надо», - отмечает художественный руководитель Малого Театра, народный артист СССР Юрий Соломин.

«Мне хочется в этот день от нашего коллектива Малого театра попросить за что-то прощения, сказать, что мы любим Быстрицкую такой какая она есть, а другой она быть не может», - добавляет он.

К юбилею Элины Быстрицкой наш канал покажет сегодня в полночь программу из цикла «Линия жизни». А в воскресенье, 8 апреля, смотрите художественный фильм «Дачники».