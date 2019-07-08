"Дурак тот, кто поступает по-дурацки": как "Форрест Гамп" изменил мир

В это трудно поверить: один из самых успешных фильмов режиссера Роберта Земекиса "Форрест Гамп", снятый по книге Уинстона Грума, вышел на экраны четверть века назад.

Картина получила шесть "Оскаров", в том числе за лучший фильм, три "Золотых глобуса", и собрала более 30 наград по всему миру.

Герой истории - человек с ментальными особенности по имени Форрест Гамп, которого сыграл Том Хэнкс. Форрест живет в Алабаме, но его, как перышко, жизнь проносит через масштабные события второй половины XX века - войну во Вьетнаме и Уотергейтский скандал.

В фильме Форрест встречается с Джоном Ленноном, учит Элвиса Пресли танцевать и придумывает знаменитый слоган "Shit happens". Это лишь малая часть его приключений.

"Я знаю все о креветочном бизнесе"



Продажа официальных товаров по фильмам - это, как говорила мама Форреста, "коробка конфет": вы никогда не знаете, что в итоге получите.

Герой Тома Хэнкса так пришелся по душе американскому зрителю, что бизнесмены немедленно стали на нем зарабатывать. Так появились бейсболки, футболки, пиджаки The Bubba Gump Shrimp Co и книги вроде "Гампизмы. Мудрость от Форреста Гампа".



Корпорация Viacom, которой принадлежат все права на фильм, была приятно удивлена такому интересу к сувенирам. В компании даже признались, что не ожидали подобного ажиотажа.

Но это было только начало: спустя два года после премьеры американская компания Rusty Pelicans Restaurants вместе с той же Viacom открыли в Калифорнии первый ресторан Bubba Gump Shrimp Co. В фильме Форрест основывает одноименную компанию в память о своем павшем на войне друге по прозвищу "Бабба", который мечтал заниматься ловлей и продажей креветок.

В ресторане помимо самих креветок сейчас можно купить оставшуюся официальную сувенирную продукцию, которую вне Bubba Gump не достать.

Сейчас франшиза Bubba Gump принадлежит корпорации Landry's из Техаса, а сама сеть разрослась до 45 ресторанов по многим странах мира, включая Великобританию.

К юбилею фильма компания Funko, известная созданием коллекционных игрушек по всевозможным фильмам и играм, сделала специальную серию и по "Форресту".

"Форрест Гамп" и мировое кино



Фильм Земекиса широко цитировался в мировом кино и на телевидении. Так, например, фраза "Беги, Форрест, беги!" использовалась во многих картинах, в том числе и в другом культовом фильме - "Бойцовский клуб". А начальная сцена из "Форреста Гампа" была спародирована в одном из эпизодов мультсериала "Симпсоны".

Эту же сцену повторили в вечернем скетч-шоу Saturday Night Live, где Форрест - бывший генпрокурор США Джефф Сешнс. Сидя на скамейке, он рассказывает о своей политической карьере прохожим, в том числе и... Владимиру Путину.

Отсылку к сцене с порхающим пером также использовал и сам Роберт Земекис в мультфильме "Полярный Экспресс", где одну из главных ролей сыграл Том Хэнкс.

Планировался и сиквел фильма. В нем Форрест должен был встретиться с президентом Рональдом Рейганом и изобрести новый вкус Колы. Над этим проектом работали сценарист первой части похождений Гампа Эрик Рот и сам Хэнкс, однако, как позже заявил Эрик, "фильм умер 11 сентября 2001 года".

Ждавшие выхода картины фанаты сами сделали фан-трейлер к несостоявшемуся сиквелу.

Народная любовь к картине росла во всем мире. В 2010 году в Болливуде сняли собственную версию "Форреста Гампа" под название "Меня зовут Кхан".

В фильме рассказывается о страдающем от синдрома Аспергера мусульманине Ризване Кхане из Индии. Он перебирается в Сан-Франциско, где вместе с женой Мандирой ведет собственный бизнес. Но все меняется после теракта 11 сентября. Фильм имел успех в мировом прокате, собрав больше 40 млн долларов США при бюджете в 12 млн долларов.

Но на этом индийская киноиндустрия не остановились: компания Viacom India заявила, что работает над собственной адаптацией "Форреста Гампа". Главную роль сыграет местная звезда Аамир Хан.

В соцсетях неоднозначно отреагировали на это решение. Одни считают, что любой римейк или адаптация американской классики - "это преступление", другие очень ждут, когда индийская версия выйдет на экраны.

"Форрест" и "Дженни" после Форреста и Дженни



К моменту съёмок в фильме Том Хэнкс был одним из самых именитых актеров в составе проекта. У него уже был "Оскар" и "Золотой глобус" за лучшую мужскую роль в фильме "Филадельфия", где актер сыграл больного СПИДом гомосексуалиста.

За роль Форреста он также получил "Оскар" в этой же номинации, причем второй год подряд. После этого актера еще дважды номинировали на "Оскар" за "Спасти рядового Райана" и "Изгоя".

Сейчас Хэнкс активно работает в качестве продюсера, а недавно вышла новая часть диснеевской "Истории игрушек", где он в четвертый раз озвучил игрушечного ковбоя Вуди.

К моменту съемок исполнительница роли возлюбленной Форреста Робин Райт была известна зрителю как Кэлли Кэпвелл из мыльной оперы "Санта Барбара".

Позже Робин Райт снялась в десятках фильмов, но свою главную после "Форреста" роль она получила в американской адаптации сериала "Карточный домик", где сыграла жену амбициозного политика Фрэнка Андервуда.

Сейчас Робин работает над дебютным режиссерским проектом.

Форрест-мем



Где культовые фильмы, там и мемы. Пользователи интернета довольно часто создают шутливые посты по похождениям Гампа или делают отсылки к нему.

Например, в "Твиттере" предложили плохо и вкратце рассказать сюжет "Форреста Гампа":



"Наркозависимая девушка использует своего друга с ментальными особенностями... в течение 30 лет."

Не обошлось без "Игры престолов":

Bran 5 Years After Ruling The 6 Kingdoms Lt Bran Meme https://t.co/lXFtOXTH5G #christmasgifthour pic.twitter.com/fxIWfo5oee — X Christmas Gifts (@XChristmasGifts) May 31, 2019



"Бран спустя пять лет правления шестью королевствами."

А в эти дни в "Твиттере" фанаты вовсю отмечают юбилей фильма хэштагом #ForrestGump25, публикуя фотографии в фирменных бейсболках, а компания Paramount переиздала ленту в лучшем качестве.