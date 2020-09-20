Дизайнер Марюс Вепшта: надеюсь, что люди в Беларуси выстоят этот ад

— Расскажите немного о себе и о том, как вы пришли к созданию своего бренда.

- Я родился в красивом городе Литвы - Тельшяй. Там окончил бакалавриат дизайна моды. Сразу же поступил в Вильнюсскую академию искусств - тут получил степень магистра. Уже во время учёбы создавался мой стиль. Я участвовал в стажировках в Турции, Греции - это очень расширяет кругозор. То же самое можно сказать и о всяческих конкурсах, фестивалях моды. Моему бренду Vepšta design уже почти 9 лет. Он создавался без спешки, я стремился творить то, что нравится самому, что предназначено для сильных, храбрых, оригинальных людей. Мой девиз — в жизни нет места для бездушных вещей. Этим как бы всё сказано.

— Как думаете, в чем ваша уникальность?

- Уникальность - слишком громкое понятие. Думаю, что я отличаюсь тем, что создаю бесполую, унисекс одежду, которая выделяется оригинальными конструкциями, она не только выразительная, но и удобная. Последние годы очень увлёкся вышивкой. Надо отметить, что каждая вышивка уникальная (в единственном экземпляре). Так же создаю сценические костюмы, ювелирные изделия, разнообразные сумки, рюкзаки... Всё, что может понадобится человеку.

— Расскажите о коллекции, которую вы представили в этом году на "Неделе моды" в Клайпеде. Что вдохновило вас на ее создание?

- Коллекция Mindhunters посвящена людям, которые не бояться меняться и менять мир. Первоначально этот смысл был более поэтический, без политической примеси. Меня всегда вдохновляют люди, которые не бояться быть собой. Как и моя любимая птица, мой талисман - ворон. Очень умная, немного мистическая птица, которая соединяет наш мир с миром мёртвых, и, кто знает, может и с другими мирами. Всё моё творчество — о свободных людях и для свободных людей.

— Опишите творческий процесс. Были ли моменты, когда хотелось все бросить? Если да, то как удавалось не терять мотивацию и продолжать работу?

- Я в сфере моды уже более 10 лет. Это моя работа, которую люблю. Так что мне никогда не хотелось бросать свою любовь. Я верен своей профессии, потому мотивация никогда не исчезает.

— Как и когда вам пришла идея украсить бело-красно-белыми рисунками лица своих моделей, а также создать цепь солидарности с белорусским народом в конце показа?

- Когда меня позвали участвовать в Клайпедской неделе моды, создание коллекции уже подходило к концу. В тоже время в Беларуси начались акции протеста против 26 лет тиранства А. Лукашенко. Как художник я просто не мог оставаться в стороне. Я почувствовал, что моя коллекция — еще и о тех бесстрашных людях, которые больше не боятся сражаться за свою свободу до конца. Свободу мысли, слова, жизни. Я думал, как бы мог выразить свою поддержку, и так родилась мысль нарисовать белорусский национальный флаг на лицах моделей. На следующий день литовский народ отмечал 31-летие Балтийского пути. Мы все собирались стать в цепь в поддержку Беларуси, и я подумал: мы можем сделать прямо сейчас! Не бывает слишком рано для поддержки, бывает слишком поздно.

— Что вы хотели сказать таким образом?

- Я знаю, как важна была поддержка мира для Литвы, когда моя страна выбиралась из советского ада. Любая поддержка теперь важна и для Беларуси. Очень надеюсь, что смог послать хотя бы кроху веры, силы и уверенности. Когда мы что-то делаем, творим с любовью и уверенностью, - это не может не получится. Когда мы находим родственные души, каждая борьба, жизнь становится легче. Никогда не надо бояться быть собой, никогда нельзя отказаться от мечты и веры.

— Как думаете, мода способна поднимать и решать глобальные проблемы общества? Есть ли политике место в моде?

Думаю, мода, как и всё виды искусства, может если не решать, то хотя бы поднимать глобальные проблемы. К политике это тоже относится.

— Уже есть планы на следующую коллекцию?

Следующая коллекция уже понемногу переходит из головы в конструкции.

— И напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим читателям, а также белорусскому народу?

- Во-первых, я очень надеюсь, что люди в Беларуси выстоят этот ад. Я надеюсь, что они получат поддержку мирового сообщества ,а тиранство и насилие закончатся. Так же желаю, чтобы мы смогли укротить пандемию и мир вновь стал более открытым. Любви, веры, сил всем.

— Спасибо за ваши ответы!

Спасибо, что моё творчество нашло отклик!