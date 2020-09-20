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В августе в рамках "Недели моды" в Клайпеде прошёл показ дизайнера Марюса Вепшты. В конце его показа модели с бело-красно-белыми красками на лице взялись за руки, создав цепь свободы и тем самым выражая солидарность с белорусским народом.
Дизайнер Марюс Вепшта: надеюсь, что люди в Беларуси выстоят этот ад
© vidmantaskirklysfotosistorijos.pixieset.com

— Расскажите немного о себе и о том, как вы пришли к созданию своего бренда.

- Я родился в красивом городе Литвы - Тельшяй. Там окончил бакалавриат дизайна моды. Сразу же поступил в Вильнюсскую академию искусств - тут получил степень магистра. Уже во время учёбы создавался мой стиль. Я участвовал в стажировках в Турции, Греции - это очень расширяет кругозор. То же самое можно сказать и о всяческих конкурсах, фестивалях моды. Моему бренду Vepšta design уже почти 9 лет. Он создавался без спешки, я стремился творить то, что нравится самому, что предназначено для сильных, храбрых, оригинальных людей. Мой девиз — в жизни нет места для бездушных вещей. Этим как бы всё сказано.

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— Как думаете, в чем ваша уникальность?

- Уникальность - слишком громкое понятие. Думаю, что я отличаюсь тем, что создаю бесполую, унисекс одежду, которая выделяется оригинальными конструкциями, она не только выразительная, но и удобная. Последние годы очень увлёкся вышивкой. Надо отметить, что каждая вышивка уникальная (в единственном экземпляре). Так же создаю сценические костюмы, ювелирные изделия, разнообразные сумки, рюкзаки... Всё, что может понадобится человеку.

Дизайнер Марюс Вепшта: надеюсь, что люди в Беларуси выстоят этот ад
© vidmantaskirklysfotosistorijos.pixieset.com

— Расскажите о коллекции, которую вы представили в этом году на "Неделе моды" в Клайпеде. Что вдохновило вас на ее создание?

- Коллекция Mindhunters посвящена людям, которые не бояться меняться и менять мир. Первоначально этот смысл был более поэтический, без политической примеси. Меня всегда вдохновляют люди, которые не бояться быть собой. Как и моя любимая птица, мой талисман - ворон. Очень умная, немного мистическая птица, которая соединяет наш мир с миром мёртвых, и, кто знает, может и с другими мирами. Всё моё творчество — о свободных людях и для свободных людей.

— Опишите творческий процесс. Были ли моменты, когда хотелось все бросить? Если да, то как удавалось не терять мотивацию и продолжать работу?

- Я в сфере моды уже более 10 лет. Это моя работа, которую люблю. Так что мне никогда не хотелось бросать свою любовь. Я верен своей профессии, потому мотивация никогда не исчезает.

— Как и когда вам пришла идея украсить бело-красно-белыми рисунками лица своих моделей, а также создать цепь солидарности с белорусским народом в конце показа?

- Когда меня позвали участвовать в Клайпедской неделе моды, создание коллекции уже подходило к концу. В тоже время в Беларуси начались акции протеста против 26 лет тиранства А. Лукашенко. Как художник я просто не мог оставаться в стороне. Я почувствовал, что моя коллекция — еще и о тех бесстрашных людях, которые больше не боятся сражаться за свою свободу до конца. Свободу мысли, слова, жизни. Я думал, как бы мог выразить свою поддержку, и так родилась мысль нарисовать белорусский национальный флаг на лицах моделей. На следующий день литовский народ отмечал 31-летие Балтийского пути. Мы все собирались стать в цепь в поддержку Беларуси, и я подумал: мы можем сделать прямо сейчас! Не бывает слишком рано для поддержки, бывает слишком поздно.

Дизайнер Марюс Вепшта: надеюсь, что люди в Беларуси выстоят этот ад
© vidmantaskirklysfotosistorijos.pixieset.com

— Что вы хотели сказать таким образом?

- Я знаю, как важна была поддержка мира для Литвы, когда моя страна выбиралась из советского ада. Любая поддержка теперь важна и для Беларуси. Очень надеюсь, что смог послать хотя бы кроху веры, силы и уверенности. Когда мы что-то делаем, творим с любовью и уверенностью, - это не может не получится. Когда мы находим родственные души, каждая борьба, жизнь становится легче. Никогда не надо бояться быть собой, никогда нельзя отказаться от мечты и веры.

Дизайнер Марюс Вепшта: надеюсь, что люди в Беларуси выстоят этот ад
© vidmantaskirklysfotosistorijos.pixieset.com

— Как думаете, мода способна поднимать и решать глобальные проблемы общества? Есть ли политике место в моде?

Думаю, мода, как и всё виды искусства, может если не решать, то хотя бы поднимать глобальные проблемы. К политике это тоже относится.

— Уже есть планы на следующую коллекцию?

Следующая коллекция уже понемногу переходит из головы в конструкции.

Дизайнер Марюс Вепшта: надеюсь, что люди в Беларуси выстоят этот ад
© vidmantaskirklysfotosistorijos.pixieset.com

— И напоследок, что бы вы хотели пожелать нашим читателям, а также белорусскому народу?

- Во-первых, я очень надеюсь, что люди в Беларуси выстоят этот ад. Я надеюсь, что они получат поддержку мирового сообщества ,а тиранство и насилие закончатся. Так же желаю, чтобы мы смогли укротить пандемию и мир вновь стал более открытым. Любви, веры, сил всем.

— Спасибо за ваши ответы!

Спасибо, что моё творчество нашло отклик!

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