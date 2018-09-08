Также авторы письма обращаются с призывом к Европейскому вещательному союзу отменить проведение "Евровидения" в Израиле, "выбрав для этого другую страну, где соблюдаются права человека".

Среди деятелей искусства, подписавших это письмо, - британский кинорежиссер Кен Лоуч, бывший член Pink Floyd, известный антиизраильский активист, Роджер Уотерс, канадский писатель Янн Мартел, британский композитор Брайан Ино и другие. Также письмо подписали шестеро израильтян: музыканты Авиад Альберт, Михаль Сапир, Охаль Грейцер, Йонатан Шапира, Даниэль Равицки и художник Давид Опп.

В пятницу, 7 сентября, компания "Хадашот" сообщила, что "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве 25 мая. Однако в тот же день на официальном сайте "Евровидения" появилось сообщение о том, что окончательное решение о месте проведения следующего конкурса пока не принято.

Напомним, победительницей конкурса "Евровидение-2018", проходившего в Лиссабоне, стала израильская певица Нета Барзилай. По традиции, следующий конкурс проводится в стране, представитель которой победил в прошлом году. В Израиле конкурс "Евровидение" проводился дважды: в 1979-м – после победы Ицхара Коэна и "Alphabeta", в 1999-м – после победы Даны Интернешнл. Причем оба раза конкурс устраивали в Иерусалиме.

В 1979-м Израиль второй год подряд праздновал победу на этом конкурсе. Тогда еврейское государство представляли Гали Атари и "Milk and Honey". Однако израильское правительство отказалось второй раз подряд проводить конкурс на своей территории, более того, в 1980-м израильтяне в "Евровидении" не участвовали, поскольку дата его проведения (в Гааге) совпала с Днем памяти павших в войнах Израиля.

Широко обсуждалась тема проведения конкурса "Евровидение-2019" в Иерусалиме. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил не настаивать на этом. Проверялись также варианты проведения конкурса в Тель-Авиве, Хайфе или Эйлате.