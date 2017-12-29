Действие детектива разворачивается в селе Сокольничьем, где найдена задушенной элегантная дама, много занимавшаяся благотворительностью и пользовавшаяся уважением местных жителей. Молодой профессор физики сомневается в том, что убийство совершил местный пьянчужка.

"Пока молодой профессор будет раскрывать убийство, Татьяна Устинова успеет заразить читателя тоской по дивным русским пейзажам и деревенской домашней еде. "Селфи с судьбой" лучше всего читать на даче, чтобы грибная похлебка, горячие пирожки, квашеная капуста и хрустящие соленые огурцы по возможности были под рукой", - пишет Forbes.

Второе место в списке бестселлеров занял "Бабий ветер" Дины Рубиной. За год было продано 76,6 тысячи экземпляров книги. Третье место заняла английская романистка Джоджо Мойес и ее роман "Где живет счастье", на счету которого - 60,9 тысячи экземпляров.

Также в первую десятку вошли "В тихом омуте" Пола Хокинса, "Цена вопроса" Александры Марининой, "iPhuch 10" Виктора Пелевина, "Тобол. Много званых" Алексея Иванова, "Текст" Дмитрия Глуховского, сборник "В Питере жить: от Дворцовой до Садовой, от Гангутской до Шпалерной. Личные истории" и "Маленькая жизнь" Ханьи Янагихары.

"Итоги книжных продаж за 2017 год показывают революционные изменения: читательский интерес заметно сместился в сторону нехудожественной литературы и серьезных романов. Продажи книг по психологии, истории, естественным наукам выросли в разы, аудитория интеллектуальной прозы увеличилась, а вот легкое развлекательное чтение, хоть и продолжает удерживать позиции в топах продаж, существенно теряет в цифрах", - отмечает Forbes.

Из прошлогодних изданий российский читатель активно голосует рублем за "Цветы для Элджернона" Даниэля Киза, "Шантарам" и "Тень горы" Грегори Робертса, "Снеговика" Ю Несбё, "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной. Также был отмечен всплеск востребованности антиутопиии "1984" Джорджа Оруэлла. Эта книга даже возглавила список бестселлеров "Читай-города".