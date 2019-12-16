Чувственные итальянцы - Domo Emigrantes возвращаются в Литву

Такие лиричные и одновременно полные экспрессии песни, мелодии коснутся наших сердец словно тёплый южный ветерок, будто находимся мы не в концертном зале, а на уютной итальянской террасе, наполненной запахом лаванды, вина и романтики. Всё это на сцене будут творить профессионалы группы "Domo Emigrantes" и, несомненно, это будет один из наиболее ярких и запоминающихся событий на небе литовской культуры.
Музыканты объединились в единую команду в 2009 году и с того времени они исполняют страстную, духом Южной Италии наполненную музыку, с буйством красок и самими музыкантами сочинёнными аранжировками. В своих выступлениях харизматичные исполнители, кроме нам уже известных инструментов, играют и на экзотических инструментах разных стран – часть из них Вы сможете увидеть и услышать впервые.
Domo Emigrantes всегда дают концерты не только в лучших залах Италии, но и активно участвуют в престижных фестивалях Европы, Азии и США. Безграничная любовь к мелодиям родной страны, огромная страсть и безудержное желание «гореть» позволили артистам достичь международного признания и своими выступлениями очаровать публику всего мира.
Уже после первых концертов Domo Emigrantes были по достоинству оценены ценителями искусства, музыкальными критиками и представителями средств массовой информации за оригинальность, профессионализм, эмоциональное музицирование и теплое общение с публикой.
Признанная группа получила главную музыкальную награду Италии и выпустила не одну компактную пластинку записей. На концертах прозвучат испытанные временем и самые лучшие произведения трёх последних альбомов. Члены Domo Emigrantes – 5 положительных, творческих, энергичных и профессиональных музыкантов – мульти инструменталистов, способных создать на сцене душевное, романтическое настроение. Лидер Stefano Torre – вокалист группы, гитарист, также играющий на мандолине. С ним работают вокалист и перкуссионист Filippo Renna и кларнетист Alberto Venturini. На аккордеоне в группе играет Vittorio Tauro, на скрипке – Andrea Dall’Olio.
Не упустите уникальную возможность провести романтический вечер, пронизанный теплотой и позитивным настроением Южной Италии.
Концерты пройдут:
26 декабря в 13 ч. в Кедайняйском культурном центре
27 декабря в 19 ч. в Вильнюсе, в храме Св. Екатерины
28 декабря в 17 ч. в Висагинском культурном центре, зал «Драугисте»
29 декабря в 18 ч. в Паневежском музыкальном театре
30 декабря в 19 ч. в Бирштонском культурном центре
31 декабря в 18 ч. в Таурагском культурном центре
Билеты можно найти здесь.
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