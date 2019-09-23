"Чернобыль" и "Игра престолов" получили премию "Эмми", став лучшими телесериалами года

Американские сериалы "Чернобыль" и "Игра престолов" стали лауреатами ежегодной телепремии "Эмми", вручение которой прошло в ночь на 23 сентября в Лос-Анджелесе.
Emmy 2019 apdovanojimai, serialo "Černobylis" kūrėjai
© AFP / Scanpix

"Чернобыль" получил премию за лучший мини-сериал, а также награды за лучший сценарий и режиссуру. Создатель ленты Крейг Мэйзин, получая статуэтку, заявил, что посвящает приз всем жертвам катастрофы.

"Надеюсь, наш сериал помог напомнить людям о ценности правды и опасности лжи", - заявил он.

В России "Чернобыль" стал предметом острой критики: партия "Коммунисты России" даже предлагала его запретить. Зато в Украине президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины троим ликвидаторам, о которых рассказывалось в сериале, .

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"Игра престолов" получила приз как лучший телепродукт, а также больше всего наград "Эмми" 2019 года. И "Игра престолов", и "Чернобыль" были сняты компанией HBO.

Актер Питер Динклейдж из "Игры престолов" стал лучшим актером второго плана за роль Тириона Ланистера.

Приз лучшей актрисы достался Джуди Комер, которая сыграла наёмную убийцу с русскими корнями в сериале "Убить Еву".

Актерские премии получили также:

  • Мишель Уильямс за роль Гвен Вердон в "Фосс/Вердон",
  • Фиби Уоллер-Бридж за "Дрянь",
  • Бен Уишоу за "Чисто английский скандал",
  • Патрисия Аркетт за "Побег из тюрьмы Даннемора".
"Настоящее время"
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