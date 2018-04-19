Чай и кофе способны спасти от аритмии

Исследователи из Австралии выяснили: выпивать до трех чашек чая или кофе в день безопасно. Кроме того, эти напитки защищают от аритмии и инсульта. Ученые проанализировали данные нескольких исследований, рассказывает Zee News.
Исследование с участием 228465 человек показало, что у людей, регулярно пьющих кофе, вероятность мерцательной аритмии была снижена на 6%. А в ходе исследования с участием 115 993 добровольцев было установлено: кофе уменьшал риск аритмии на 13%. Еще в одном исследовании приняли участие 103 человека. Оказалось, что у людей, получавших в среднем 353 миллиграмма кофеина в день, нормализовался сердечный ритм и отмечалось меньше его существенных нарушений.
Правда, согласно данным двух других исследований, употребление 9-10 чашек кофе в день связано с желудочковой аритмией. Также исследователи обнаружили: люди с болезнями сердца, выпивавшие 2 энергетика в день или более, нередко жаловались на учащенное сердцебиение.
В целом ученые пришли к выводу, что людям с аритмией можно употреблять до 300 миллиграммов кофеина в день. В одной чашке кофе содержится около 95 миллиграммов кофеина. По словам специалистов, кофеин является стимулятором центральной нервной системы. Он блокирует действие аденозина - химического соединения, которое вызывает мерцательную аритмию.
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