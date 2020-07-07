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Во вторник центр Вильнюса превратился в художественную галерею под открытым небом – на рекламных стендах выставлены произведения художников.
Vilnius, Šv.Kazimiero bažnyčia
Vilnius, Šv.Kazimiero bažnyčia
© DELFI / Laimonas Jankauskas

Выставка "Искусство без крыши" (Menas be stogo) продлится три недели, на ней экспонируется сто произведений искусства, сообщила столичная мэрия.

На рекламных стендах экспонируются работы, предложенные самими художниками, а в виртуальной галерее Menasbestogo.lt в целом представлены 353 работы, которые будут выставлены на продажу.

Проект родился как ответ на карантинные ограничения, из-за которых не действовали художественные галереи, поэтому художники не могли выставлять свои работы и продавать их. Цель выставки – поощрить не только интерес вильнюсцев к искусству, но и к приобретению произведений, чтобы поддержать художников.

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"Карантин мог ограничить посещение художественных галерей, но не может остановить творчество – проект "Искусство без крыши" вновь соединит художников с любителями искусства, а местом встречи стал весь Вильнюс, превратившийся в большую галерею. Я уверен, что это создаст эмоцию, которую вы не найдете ни в каком другом городе мира", – цитируются в пресс-релизе слова мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса.

Для участия в проекте приглашены все профессиональные художники или представляющие их галереи.

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