"Bohemian Rhapsody" назвали самой популярной песней ХХ века: 1,6 млрд прослушиваний в интернете

Сооснователь и гитарист группы Queen Брайан Мэй, комментируя новость о новом достижении "Bohemian Rhapsody", заявил следующее: "Итак, река рок-музыки превратилась в потоки (буквально, стримы)! Очень рад, что наша музыка все еще течет по максимуму!"

Breaking news 🚨 Bohemian Rhapsody by @QueenWillRock has officially become the most-streamed song of the 20th century passing 1.5 billion streams. 👑 pic.twitter.com/utOYWH3S2r— Universal Music Group (@UMG) December 11, 2018