"Bohemian Rhapsody" назвали самой популярной песней ХХ века: 1,6 млрд прослушиваний в интернете

Сооснователь и гитарист группы Queen Брайан Мэй, комментируя новость о новом достижении "Bohemian Rhapsody", заявил следующее: "Итак, река рок-музыки превратилась в потоки (буквально, стримы)! Очень рад, что наша музыка все еще течет по максимуму!"

Песня "Bohemian Rhapsody" была издана на альбоме Queen "A Night at the Opera" 1975 года, а также выходила отдельным синглом, который девять недель возглавлял британский хит-парад. В 1991 году, после смерти Фредди Меркьюри, композиция вновь попала на первое место в британском чарте. "Bohemian Rhapsody" снова оказывалась в чартах в 1992-м (после выхода фильма "Мир Уэйна") и в 2018 годах (после выхода фильма "Богемская рапсодия").