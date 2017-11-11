Доска установлена на здании факультета креативной индустрии Вильнюсского технического университета имени Гедиминаса. Именно в этом месте в 1907 году находилась редакция первой белорусской газеты “Наша нива”, где в качестве заведующего литературным отделом работал Я.Колас.

Якуб Колас (настоящее имя Константин Мицкевич) – один из классиков и основоположников современной белорусской литературы, народный поэт Беларуси, академик, вице-президент Академии наук, заслуженный деятель науки.

Родился 3 ноября 1882 г. в деревне Акинчицы (ныне – г. Столбцы, Минская область, Республика Беларусь). Окончил народную школу, затем Несвижскую учительскую семинарию. Работал учителем в Пинском районе.

Начиная с 1906 года, жизнь и творчество Я.Коласа связаны с сегодняшней столицей Литвы. В г.Вильнюсе он напечатал свое первое стихотворение “Наш родной край” и выпустил первый сборник стихов “Песни-жалобы”. Две части знаменитой поэмы Я.Коласа “Новая земля” – “Дядька в Вильнюсе” и “На Замковой горе” – целиком посвящены Вильнюсу.

Имеются документы, свидетельствующие о творческих контактах Я.Коласа с такими писателями Литвы, как А.Жукаускас, В.Пранцкус-Жилёнис, Ф.Вайшнорис, Л.Гира, В.Миколайтис-Путинас, А.Венцлава и др.

В пригороде Вильнюса, Павильнюсе, жила его будущая жена М.Д.Каменская.

В своей творческой деятельности выступал как поэт, прозаик, драматург, детский писатель и педагог, публицист, критик, переводчик.

Перевел на белорусский язык поэму “Полтава” А.С.Пушкина, отдельные произведения Т.Шевченко, П.Тычины, А.Мицкевича, Рабиндраната Тагора.

Умер 13 августа 1956 г.

В Минске действует Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. За произведения прозы, работы в области литературоведения и критики в Республике Беларусь присуждается Государственная премия имени Якуба Коласа.