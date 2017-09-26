Белорусский музыкальный театр выступит в Шяуляй и Клайпеде

4 и 5 октября в городах Шауляй и Клайпеда выступит один из самых популярных и востребованных театров Республики Беларусь – Белорусский государственный академический музыкальный театр.
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Театральный коллектив из Беларуси представит литовским зрителям свою новую постановку – балет «Клеопатра». Премьерный показ спектакля состоялся в Минске в июне 2016 г.

В его основу положена история об одной из самых известных в истории роковых женщин – Клеопатре, образ которой уже более двух тысяч лет окутан романтическим ореолом тайны.

Балетмейстер-постановщик спектакля – народная артистка Азербайджана Медина Алиева, художник-постановщик – Инара Асланова (Азербайджан), композитор балета – заслуженная артистка России Гельсят Шайдулова.

Показ балета «Клеопатра» 4 октября в 19.00 пройдет в Шяуляй на специально смонтированной сцене в «Шауляй Арена» и 5 октября в 19.00 – в г.Клайпеде в «Швитурио Арена».

Билеты можно приобрести в кассах указанных учреждений, а также через bilietai.lt.

Белорусский государственный академический музыкальный театр создан в 1970 году. До 2000 года назывался «Государственный театр музыкальной комедии Беларуси».

За время существования на сцене театра было поставлено более 100 спектаклей, многие из которых вошли в золотой фонд национальной культуры. В репертуаре театра более 30 разножанровых спектаклей: классическая оперетта, мюзикл, музыкальная комедия, комическая опера, рок-опера, балет, спектакли для детей, разноплановые концертные программы.

За значительные заслуги в развитии белорусского музыкального искусства в 2001 году труппе было присвоено почетное звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь».

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