Английская вещательная корпорация BBC снимает в Вильнюсе сериал "Восхождение нацистов" (The Rise of the Nazis), рассказывающий о нацистской власти в Германии в период между двумя войнами.
© AFP/Scanpix

Как информировало в пятницу самоуправление Вильнюса, телесериал восстановительной документалистики из трех частей будет рассказывать о периоде 1930-1933 годов в Германии и переходе власти в руки нацистов.

В центре сюжета фильма - высшие руководители Германии того времени Курт фон Шляйхер и Франц фон Папен, которые недооценили политического новичка Адольфа Гитлера в надежде использовать его, однако сами стали жертвами режима.

Став фюрером, одного из них А. Гитлер убил, другого превратил в свою марионетку.

В этом фильме историки объяснят, как главные деятели нацистского режима формировали будущее Германии, будут раскрыты психологические перспективы самых известных личностей того времени, представлен анализ их ожиданий, амбиций и недостатков.

Кинобюро подчеркивает, что во время съемок будет использоваться съемочный реквизит с атрибутиков нацистской Германии и коммунистов. Атрибутика используется только для съемок.

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