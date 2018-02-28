11 апреля в большом зале кинотеатра Splendid Palace состоится встреча с кинорежиссером Алексеем Германом, художником-постановщиком Еленой Окопной и премьера фильма, награжденного Серебряным медведем на 68-м Международном Берлинском кинофестивале.

"В этом фильме мы не снимали конкретных героев и события, мы скорее создаем обобщенный образ того времени. Наша литература - это литература трагических поколений. Уникальность Довлатова в том, что он понял, что к такому поколению принадлежит, и... смирился. Он улыбается в ответ неизбежному", - рассказывает Алексей Герман.

О чем фильм? Шестидесятые закончились с их оттепелью и стремлением к идеалам, наступили семидесятые, с холодным дыханием, предвещающим надвигающиеся заморозки. Ленинград, ноябрь, канун очередной годовщины Октябрьской революции. Светско-богемная жизнь культурной элиты, трудовые будни советских журналистов, кафе "Сайгон", киностудия "Ленфильм", чтение стихов, интеллектуальный треп, песни под гитару… Опальный Иосиф Бродский, литераторы, художники , музыканты, чья участь - тщетные попытки соответствовать требованиям жизни и эпохе, в которой они обречены быть непонятыми и неузнанными. В воздухе повисло слово: эмиграция.

Художник-постановщик и художник по костюмам Елена Окопная в мельчайших деталях воссоздавала эпоху 70-х. Все содержание кадра: реквизит, обстановка, костюмы, свет – подлинные вещи родом из того времени. Чтобы добиться наибольшего правдоподобия в воссоздании прошлого, создатели фильма обратились за помощью к жителям Санкт-Петербурга. Их просили приносить на киностудию "Ленфильм" одежду, фотографии, бытовые предметы и даже мебель, все, что относится к периоду до начала 1970-х годов.

Герман традиционно уделяет много внимания воспроизведению мельчайших деталей и подробностей, ему удалось вместить и тоску по исчезнувшему призрачному Ленинграду, и общее для семидесятых ощущение душного неуюта застоя, и довлатовское предчувствие своей судьбы. Все это сделало фильм портретом художника на фоне эпохи.