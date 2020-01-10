Авторы "Притяжения" и "Вторжения" снимут ремейк советского фильма "Гостья из будущего"

"К ремейкам мы относимся очень настороженно. <…> Мне кажется, на этот путь вообще нельзя вступать, потому что гениальное и сохраненное до сих пор в сознании очень большого количества зрителей невозможно сделать лучше. <…> Другое дело, когда ты говоришь про историю с фантастикой, которую технически в то время не было возможности рассказать на должном уровне.

Ведь пересматривая сегодня "Гостью из будущего", понимаешь, насколько все выглядит наивно. А ведь картина, на минуту, вышла в одно время со "Звездными войнами". Сейчас технологии есть, и это может стать удивительным сочетанием наших воспоминаний об этом кино и того, что мы можем технологически дать сегодня зрителю", — рассказал Врубель.

Советский фильм "Гостья из будущего", снятый по мотивам повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед", состоял из пяти эпизодов, которые вышли в 1984 году. Главные роли исполнили Наталья Гусева и Алексей Фомкин.