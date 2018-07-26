Археологи обнаружили одну из важнейших частей Большой Вильнюсской синагоги - место, где находилось возвышение с колоннами, называемое бима или алмемар, где читалась Тора, сообщила в четверг Литовская община евреев.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

Бима, оборудованная в XVII веке в барочном стиле, обнаружена под бывшей школой, которую советские власти построили в пятидестятые годы на развалинах синагоги.

"Бима - центральную часть синагоги, возвышение, с которого обычно раввин читает Тору и ведет богослужение - была обнаружена прямо под зданием бывшего детского сада, построенного в 1952 году", – говорится в пресс-релизе.

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Двухъярусную биму сложной конструкции украшали четыре колоны с тосканским ордером и восемь с коринфским. Части этих колонн были обнаружены во время раскопок.

Археологи также открыли части большой ритуальной бани и мужской миквы (ванны для ритуального омовения) с разноцветными декоративными плитками.

Большая Вильнюсская синагога была одним из важнейших еврейских центров с конца XVI века до начала Второй мировой войны.

Разрушенную в годы Второй мировой войны синагогу окончательно сровняла с землей оккупационная советская власть в пятидесятые годы, построив на этом месте школу.

Раскопки здесь ведутся с 2011 года, работы финансируются из Фонда доброй воли, из которого Литва переводит средства в качестве компенсации за национализированное имущество еврейских религиозных общин.

Исследования ведут археологи Литвы, Израиля и США.

В Литве не один год ведутся дискуссии, как увековечить синагогу, рассматривались различные варианты, в том числе закрыть стеклом раскопанные фрагменты синагоги, восстановить синагогу, открыть на ее территории музей.

Школу выселили из здания в прошлом году. Вильнюсские власти обещают, что приведение в порядок территории вокруг нее начнется в 2020 году, а до этого время здание обещают арендовать под творческие мастерские.

До начала Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тысяч евреев, после нацистской оккупации более 90% еврейской общины было уничтожено. Сейчас в Вильнюсе действует всего одна синагога.

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