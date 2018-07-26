Бима, оборудованная в XVII веке в барочном стиле, обнаружена под бывшей школой, которую советские власти построили в пятидестятые годы на развалинах синагоги.
"Бима - центральную часть синагоги, возвышение, с которого обычно раввин читает Тору и ведет богослужение - была обнаружена прямо под зданием бывшего детского сада, построенного в 1952 году", – говорится в пресс-релизе.
Двухъярусную биму сложной конструкции украшали четыре колоны с тосканским ордером и восемь с коринфским. Части этих колонн были обнаружены во время раскопок.
Археологи также открыли части большой ритуальной бани и мужской миквы (ванны для ритуального омовения) с разноцветными декоративными плитками.
Большая Вильнюсская синагога была одним из важнейших еврейских центров с конца XVI века до начала Второй мировой войны.
Разрушенную в годы Второй мировой войны синагогу окончательно сровняла с землей оккупационная советская власть в пятидесятые годы, построив на этом месте школу.
Раскопки здесь ведутся с 2011 года, работы финансируются из Фонда доброй воли, из которого Литва переводит средства в качестве компенсации за национализированное имущество еврейских религиозных общин.
Исследования ведут археологи Литвы, Израиля и США.
В Литве не один год ведутся дискуссии, как увековечить синагогу, рассматривались различные варианты, в том числе закрыть стеклом раскопанные фрагменты синагоги, восстановить синагогу, открыть на ее территории музей.
Школу выселили из здания в прошлом году. Вильнюсские власти обещают, что приведение в порядок территории вокруг нее начнется в 2020 году, а до этого время здание обещают арендовать под творческие мастерские.
До начала Второй мировой войны в Литве проживало более 200 тысяч евреев, после нацистской оккупации более 90% еврейской общины было уничтожено. Сейчас в Вильнюсе действует всего одна синагога.
Археологи обнаружили амвон Большой Вильнюсской синагоги (3)
Археологи обнаружили одну из важнейших частей Большой...
Ольга Полевикова: Русский драматический театр – это часть культуры Литвы (50)
Будущий руководитель Русского драматического театра...
Ольга Полевикова стала руководителем Русского драматического театра Литвы (54)
11 июля в Министерстве культуры состоялся конкурс на...
Литва, Латвия и Эстония учреждают совместный фонд культуры Балтийских стран (2)
Министры культуры Литвы , Латвии и Эстонии в...
Фильм Манского "Свидетели Путина" получил приз в Карловых Варах (2)
Фильм режиссера Виталия Манского "Свидетели Путина ",...
TOP новостей
Амбициозные планы перевозчика в Литве омрачает тень Кремля: в законе есть брешь (11)
Скачиваешь приложение, вызываешь автомобиль и за...
Любовь закончилась: какой будет цена флирта с Кремлем для поляков Литвы? (45)
Отношения между Литвой и Польшей переживают перелом....
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (2)
Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...
Депутата горсовета Титова на митинге в Клайпеде обсыпал мукой другой депутат Мэр Клайпеды призвал дать "принципиальную оценку" (181)
В четверг на митинге в Клайпеде члена Клайпедского...
Нелегально работающий мастером мужчина: жители Литвы переплачивают за услуги (49)
Доминикас, который после работы нелегально работает...