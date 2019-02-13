В этом году одна из самых известных российских групп – "Машина Времени" – отмечает свой 50-летний юбилей. Более того, группа продолжает представлять один за другим новые композиции и готовится к концертному туру, в график которого она включила два концерта в Литвев Вильнюсе и Клайпеде. По мере приближения тура основатель и душа «Машины Времени» Андрей Макаревич раскрыл, что ждет на концертах и что для него значит группа.
Андрей Макаревич
© RIA / Scanpix

"Недавно мы выпустили три новых песни, которые уже получили признание и положительные оценки. Композиция «Все корабли сегодня вернутся домой» уже получила награду на одном из российских музыкальных фестивалей. Не стану скрывать, что я этому очень рад! На вторую песню – «То, что всегда с тобой» – мы недавно сняли видеоклип. Ну, а третья – «Пой, песню, пой, дульсимер» – недавно вошла в хит-парады радиостанций", – не скрывая радости, рассказывает о деятельности последних месяцев лидер "Машины Времени" Анедрей Макаревич.

Хотя в последнее время "Машина Времени" пишет и представляет немало новых композиций, лидер группы успокаивает поклонников, собирающихся посетить юбилейные концерты, заверяя, что на концертах прозвучат лучшие и самые популярные композиции всех времен "Машины Времени".

"Концертный тур приурочен к нашему 50-летию, поэтому логично вспомнить то лучшее, что мы выпустили за эти годы. На концертах мы точно не собираемся вгонять людей в грусть новыми композициями – на юбилейных концертах люди не хотят слушать новые композиции. Они приходят послушать свои любимые песни. Любимая песня одних была написана десять лет назад, а любимая песня других, возможно, – 30 лет назад. Это желание публики мы должны уважать, поэтому при подготовке сет-листа мы старались угодить всем", – рассказывает А. Макаревич.

Юбилейный тур "Машины Времени" будет достаточно напряженным, поэтому и год для группы обещает быть насыщенным в плане деятельности и разъездов. К активным репетициям группа приступила сразу после рождественских каникул, хотя подготовка к туру началась намного раньше. Юбилейный тур начнется в конце февраля с концерта в Краснодаре.

"Каждый концерт для нас одинаково важен. Мы стараемся, чтобы каждое выступление стало самым важным, основным. Правда, концерт с большой буквы, наверное, пройдет в конце июня в Москве, на стадионе "Спартака". В одно время стало своего рода традицией отмечать юбилеи группы грандиозными концертами в Москве на Красной площади. Здесь мы отмечали и 25-й, и 35-й, и 45-й юбилей своей деятельности. Это было прекрасно, но сейчас всё немного изменилось", – улыбается лидер группы.

На вопрос, что значит для группы тур по случаю её 50-летия, – это в большей степени обязанность или радость – А. Макаревич открыто говорит, что это и то и другое: "С одной стороны, я чувствую, что мы в долгу перед людьми, которые были с нами и слушали нас столько лет. С другой стороны, концерты меня заводят! На концертах у меня всегда очень хорошее настроение. Во время выступлений энергию мы не только отдаем, но и получаем. Это продлевает нашу жизнь – и как команды, и как людей. В конце концов, "Машина Времени" для меня никогда не была лишь способом заработать на жизнь. Эта группа – замечательнейшая вещь, которая, кажется, неподвластна времени. Она всё ещё жива, активна, всё ещё растет и развивается! От неё невозможно устать, она не может надоесть".

22 октября "Машина Времени" даст концерт в Вильнюсе, в Cozy by Siemens arena, а 26 октября выступит в клайпедской арене Švyturio.

Билеты распространяет Tiketa.

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