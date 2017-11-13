Алексея Учителя из-за "Матильды" вызвали на дуэль

Мужчина, представившийся главой центра по предотвращению социальных чрезвычайных ситуаций, заявил, что вызывает Учителя согласно Дуэльному кодексу, составленному императором Николаем II, и намеревается защищать честь монарха, передает телеканал ЕТВ.

"Я, Чеурин Геннадий Семенович, руководитель центра по предотвращению социальных чрезвычайных ситуаций... Вы наверняка знаете, что император был автором документа "Дуэльный кодекс", это способ восстановления чести без пролития крови... Поэтому сейчас, внимательно все просмотрев, я имею честь послать Вам вызов на дуэль, я вручаю Вам текст настоящего "Дуэльного кодекса", два секунданта назначены, и я прошу Вас назначить двух секундантов, и мы спокойно, без эмоций, выясним, в чем провокационная роль данного фильма. Дуэль - это восстановление чести нашей с вами и чести покойного государя", - заявил зритель.

"Речь идет о словесной, разговорной дуэли. Зритель также передал мне письмо, в котором говорится, что я снял "уникальный фильм", однако "оскорбил царя", - пояснил Учитель в комментарии ТАСС.

Режиссер заверил, что готов принять вызов, однако полагает, что дуэль следует провести в Москве, поскольку из Екатеринбурга он улетает вскоре после показа.

Отметим, дуэли в России стали популярным способом урегулирования конфликтов между дворянами только в XIX веке. В 1894 году Александр III приказом, озаглавленным "Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде", фактически узаконил дуэли как способ решения вопросов чести для военных и поставил поединки под контроль офицерских судов. Ранее дворяне дрались, ориентируясь на зарубежные дуэльные кодексы, мнение опытных поединщиков и сложившуюся практику.

Известно несколько отечественных дуэльных кодексов: графа Василия Дурасова (1908), Алексея Суворина (1913), генерал-майора Иосифа Микулина (1912).

Что касается "кодекса императора Николая", то в разговоре с "Национальной службой новостей" Алексей Учитель пояснил, что его издал под псевдонимом Николая II сам Геннадий Чеурин. Он же подарил режиссеру один экземпляр, чтобы разъяснить противнику условия предстоящего поединка.

Учитель пообещал позвать на предстоящую дуэль журналистов и зрителей и выразил надежду, что поединок пройдет "в позитивном ключе, как диалог двух интеллигентных людей".

Фильм Алексея Учителя "Матильда" рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий общественный резонанс: противников фильма возмутила тема любовных отношений императора, канонизированного Русской православной церковью, и танцовщицы. Премьера картины состоялась 26 октября. Кассовые сборы превысили 430 млн рублей.