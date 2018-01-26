Александр Журбин: Высоцкий - как Пушкин

"Никому бы в голову не пришло пригласить его на вечеринку просто поиграть на гитаре. Он был неважный певец, его нельзя было взять ни в один настоящий мюзикл, он бы не вытянул сложную мелодию, не смог бы петь в квартете или в секстете.

Композитор он был просто никакой, тут не о чем и говорить, его мелодии в основном относятся к разряду "дворовых", он и сам их на ходу менял и понимал, что ценность его песен не в мелодии (хотя есть и отдельные удачи, например песня, которую записала Марина Влади "Я несла свою беду").

Стихи его частично замечательные, а частично обычные, если их читать без пения, в книжке, то многое пролетает незамеченным... Его прозаические и драматургические опыты - скорее многообещающие эскизы, чем законченные произведения. Ну а как актер он был довольно однообразный, из роли в роль повторялся, играл Жеглова, даже играя Шекспира.

Но вот чудо: если все эти несовершенные части сложить, то он - абсолютный гений! Я бывал на его живых выступлениях, имел счастье быть знакомым с ним в частной жизни. И могу сказать, чтобы более мощной, харизматической личности я больше никогда не встречал.

В нем была такая человеческая сила, такая аура, что ты немедленно ей подчинялся, и готов был слушать его без конца, и бежать за ним на край света. И тут же забыть свои интеллигентские придирки (см. выше). Да, именно он - наше все в 20-м веке! Да, соглашусь - он как Пушкин! Спасибо, что он был с нами! С юбилеем нас всех!"