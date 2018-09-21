20 сентября в Вильнюсе открылась выставка "Маги парижской моды.1920–1999 г." из коллекции российского и французского историка моды, ведущего телепрограммы "Модный приговор" Александра Васильева.
© DELFI / Domantas Pipas

На выставке представлено более 100 экспонатов платьев 9 известных по всему миру домов моды, таких как "Chanel", "Givenchy", "Christian Dior", "Pier Cardin" и других. Гости смогли ощутить дух Парижа, который диктовал правила моды в 20-х годах, узреть образцы "процветавшего в то время кутюра". Стоит отметить, что вся одежда из коллекции А. Васильева представлена в единственном экземпляре.

"Наряды на выставке выполнены исключительно из натуральных материалов: шелк, кружева, натуральный мех и шерсть. Сегодня все стало гораздо проще, более автоматизировано и использовать такие ткани стало непрактично", - рассказал историк моды на открытии своей выставки.

Помимо платьев и костюмов гости этого модного события могли насладиться тонким и очень изысканным исполнением аксессуаров, которых в коллекции маэстро насчитывалось более 300.

"В нашем фонде более 65 000 экземпляров вещей. Ежегодно мы проводим более 12 выставок в городах по всему миру. Но мы особенно рады возможности проводить свои выставки в Литве. Литва — моя вторая родина", - делится он.

Он парил от одного экспоната к другому, акцентируя внимание на крое, силуэте и различного рода особенностях костюмов. Также рассказывал о жизни, истории подъема на модный пьедестал дизайнеров с мировым именем.

"Подчеркивать талию Ив Сен Лоран считал негуманным. И он разрешил женщинам кушать, - расплываясь в доброй улыбке, рассказывал он. - А вот все модели Диор голодали. Талия не должна быть больше 47-49 сантиметров, представляете?".

Не обошел своим вниманием эксперт моды и стиль жителей Литвы.

"Знаете, вопросом о том, насколько развито чувство стиля у людей, я задаюсь во всех городах, в которых бываю. Но, разумеется, я считаю, что жителям прекрасной Литвы не понаслышке известно, что такое стиль. Только посмотрите, сколько здесь красивых людей сегодня!" - оглядывая собравшихся, сказал маэстро.

Выставка Александра Васильева будет работать в Вильнюсе до 20 августа 2019 года. Желающие стать ближе к искусству моды могут смело приходить в Музей прикладного искусства.

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