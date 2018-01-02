Акунин отметил, что это новогодний подарок читателям. "Из нее вы узнаете, что произошло с героем в черном-черном городе", — добавил Акунин.
Книга называется "Не прощаюсь: Приключения Эраста Фандорина в ХХ веке". Полностью она будет опубликована в феврале. Всего в книге будет 416 страниц, а в первой главе — 24 страницы.
В октябре Акунин сообщал, что написал последний роман из серии "Приключения Эраста Фандорина". При этом он добавил, что работа над ним еще в целом не закончена. "Впереди еще много работы — редактура, ловля "блох", оформление, корректура, но это уже техника", — отметил писатель.
Последний роман о Фандорине должен выйти 8 февраля 2018 года. Его публикация будет приурочена к 20-й годовщине выхода первой книги цикла — романа "Азазель".
"Приключения Эраста Фандорина" — это серия исторических романов, в которую входит 15 книг. Из них три были экранизированы — "Азазель", "Турецкий гамбит" и "Статский советник".
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