Актрисе РДТЛ Метальниковой – Главный приз Фестиваля камерных театров

Этим почетным переходящим призом спектакли РДТЛ награждаются уже третий раз, поэтому награда навсегда останется в Русском драматическом театре Литвы. Организаторы фестиваля планируют вручить приз А. Метальниковой в апреле в Вильнюсе.

6-15 апреля с. г. на фестивале было показано девять спектаклей разных театров Литвы.

Ранее приз Фестиваля камерных театров получили спектакли РДТЛ – «Случайный человек» в постановке Йонаса Вайткуса (2010 г.) и «Наташина мечта» (реж. А. Сторпирштис и Э. Кижайте, 2017).