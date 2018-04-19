Актрисе РДТЛ Метальниковой – Главный приз Фестиваля камерных театров

Актриса Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) Александра Метальникова на XIV Фестивале камерных театров в Паневежисе снискала Главный приз за премьерный моноспектакль «Одинокий человеческий голос» (реж. Владимир Дорондов) по книге Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».
© Asmeninio archyvo nuotr.

Этим почетным переходящим призом спектакли РДТЛ награждаются уже третий раз, поэтому награда навсегда останется в Русском драматическом театре Литвы. Организаторы фестиваля планируют вручить приз А. Метальниковой в апреле в Вильнюсе.

6-15 апреля с. г. на фестивале было показано девять спектаклей разных театров Литвы.

Ранее приз Фестиваля камерных театров получили спектакли РДТЛ – «Случайный человек» в постановке Йонаса Вайткуса (2010 г.) и «Наташина мечта» (реж. А. Сторпирштис и Э. Кижайте, 2017).

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