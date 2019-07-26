90 лет со дня рождения Василия Шукшина, "последнего гения русской литературы": знаменитые фразы из его произведений

Василий Шукшин родился в алтайском селе Сростки 25 июля 1929 года. Его отца Макара Шукшина, обвиненного в контрреволюционной деятельности, которая якобы заключалась в том, что он "в течение 15 дней загонял зерно в мякину, а колосья с зернами - в солому", арестовало ОГПУ 25 марта 1933 года, вместе с еще 30 односельчанами. Он был реабилитирован посмертно в 1956 году.

В кино дебютировал в 27 лет, а режиссерский факультет ВГИКа окончил в 29 - выпуск мастерской Михаила Ромма 1960 года. До этого отслужил в армии, где впервые начал писать рассказы, и перепробовал множество профессий - от слесаря до учителя русского языка в школе сельской молодежи.

История поступления Шукшина на режиссерский факультет ВГИКа окутана легендами, к части из которых приложил руку и он сам. Одна из них гласит, что в 1954 году, чтобы отправить сына в Москву, мать Шукшина якобы продала корову. В письме своей невесте Марии Шумской Василий писал, что хотел идти в исторический институт, но в последний момент узнал, что уже допущен к экзаменам во ВГИК, напоминает "Газета.ru". "Ну, что мне было делать? Я посмотрел на окружающих меня людей, и вдруг меня взяло зло: кругом ни одного человеческого простого лица - одни маски - маски приличные, вежливые, культурные, московские, утонченные и т.д. и т.п. И я решил побороться с ними", - написал Шукшин.

Литературное наследие "последнего гения русской литературы", как назвал писателя Вячеслав Пьецух, составляет более 100 рассказов, три пьесы, повести "Калина красная", "Точка зрения", "А по утру они проснулись", романы "Любавины" и "Я пришел дать вам волю". В качестве актера Шукшин сыграл в 27 картинах, еще шесть снял как режиссер по собственным сценариям. 17 художественных и телевизионных фильмов по произведениям Шукшина были сняты без его непосредственного участия, в основном уже после его смерти.

Легкость изложения, понятный и остроумный язык, новизна взгляда на мир, глубокое понимание как деревенских, так и городских ценностей, помогли Василию Шукшину покорить сердца сограждан, причем из всех слоев общества - от аппаратчиков, до колхозников. В любви к его творчеству признавались народный певец Владимир Высоцкий, литератор Дмитрий Быков и даже классик "нового немецкого кино" и кумир интеллектуалов по всему миру Райнер Вернер Фассбиндер, который включил фильм Шукшина "Калина красная" в десятку своих любимых картин.

Шукшин скоропостижно скончался на 46 году жизни 2 октября 1974 года во время съемок фильма "Они сражались за Родину" при странных обстоятельствах: многие деятели отечественной культуры неоднократно косвенно или прямо указывали на причастность к его смерти органов госбезопасности, однако до сих пор эта версия официально не подтверждена. Похоронен был Шукшин 7 октября на Новодевичьем кладбище Москвы.

В день рождения великого соотечественника иркутский портал Babr вспомнил знаменитые фразы из его бессмертных литературных произведений.

"Человек - полный идиот. Утром встает - ворчит, ложится спать - ворчит. Вечно всем недоволен, хрюкает, ненавидит всех. Говорят - характер".

"Странное дело с этими бабами: когда им даже не очень нужно и даже совсем не нужно, они могут так легко, просто врать, будто имеют на это какое-то им одно известное право".

"Бог, когда создавал женщину, что-то такое намудрил. Увлекся, творец, увлекся. Как всякий художник, впрочем".

"И глаза у попа - ясные, умные. И смотрит он пристально, даже нахально. Такому - не кадилом махать, а от алиментов скрываться".

"Жили же цари, мать их в душу! Спали сколько влезет..."

"Никто не пьет за чужое счастье. В душе всегда пьют за свое".

"Невесту можно не выбирать: все равно ошибешься".

"Славный это народ, одинокие женщины! Почему-то у них всегда уютно, хорошо".

"Если вытащили утопающего, но он без трусов, то не считается, что спасли. Надо достать трусы, тогда дадут медаль".

"Данный юмор данного коллектива дураков объявляется тупым! А также несвоевременным и животным, в связи с чем он лишается права выражать собой качество, именуемое в дальнейшем - смех. Точка".

"Давно еще сказывал мне один человек, что есть, говорит, дураки в полоску, есть - в клеточку, а есть сплошь. Погляжу я на вас: вот вы сплошь".

"Если убивают, то хотели убить. Нечаянно убивают редко".

"Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно - с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает".

"Смерть позволяет понять нам, что жизнь - прекрасна".

"Вот когда украшают могилы: оградки ставят, столбики, венки кладут... Это что - мертвым надо? Это живым надо. Мертвым уже все равно".

"Чистых умытых покойничков мы все жалеем, все любим, а ты живых полюби, грязных!"