По словам Никиты Высоцкого, он принял участие в большинстве проектов, связанных с отцом. "День рождения - это вроде бы семейное дело, очень личное, но ведь отец - значимая для страны фигура, поэтому я, являясь директором музея его памяти и руководителем фонда, стараюсь держать планку. Ведь Высоцкий - не просто мой отец. Он был и остается голосом народа. Время - самый честный судья - это доказало", - сказал сын поэта.

Как отмечает ТАСС, главной площадкой празднования юбилея станет Государственный культурный центр-музей Высоцкого. Вплоть до 31 января там можно посетить выставку "Я, конечно, вернусь", в которую вошли портреты артиста и работы, написанные по мотивам его песен и ролей в спектаклях. Также там состоится всероссийский конкурс молодых поэтов и авторов "Я люблю, и значит - я живу!"

В Государственном Кремлевском дворце (ГКД) будет показан музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" Московского Губернского театра (МГТ) под руководством артиста Сергея Безрукова. В беседе с агентством Безруков отметил, что ему хотелось в день 80-летия Высоцкого сыграть этот спектакль именно в ГДК, чтобы "его песни прозвучали в Кремле".

В Театре на Таганке пройдет предпремьерный показ спектакля режиссера Максима Диденко "Беги, Алиса, беги", основанного на музыкальной сказке Высоцкого "Алиса в стране чудес". Театр им. А. С. Пушкина в день рождения музыканта и артиста представит на основной сцене спектакль "Горький. Дно. Высоцкий" в постановке Бориса Дьяченко. На сцене театра "Содружество актеров Таганки" под руководством Николая Губенко в четверг покажут спектакль, впервые представленный к 60-летнему юбилею Высоцкого, - "ВВС (Высоцкий Владимир Семенович)".

Театр "У Никитских ворот" отметит 80-летие Владимира Высоцкого спектаклем "Роман о девочках", поставленным Марком Розовским по прозе Высоцкого. В пресс-службе учреждения отметили, что спектакль идет уже на протяжении 28 лет и по-прежнему вызывает неподдельный интерес зрителей. "У Никитских ворот" - единственное место в Москве, где поставлена проза поэта.

Как отмечает "Российская газета", в эфире Первого канала пройдет ежегодная церемония вручения премии Фонда Высоцкого "Своя Колея" (26 января в 21:30), а также состоится премьера документального фильма "Владимир Высоцкий: "И, улыбаясь, мне ломали крылья" (27 января в 10:20). Кроме того, 27 января на том же канале покажут эксклюзивные рабочие материалы со съемок "Кинопанорамы", куда Высоцкий приехал за полгода до своей смерти.

На "России 1" покажут документальный фильм Александра Рогаткина "В гости к Богу не бывает опозданий" (26 января в 23:20), в котором рассказываются малоизвестные факты и содержится уникальный видеоматериал. Кроме того, на "России К" сегодня в полночь покажут "Владимир Высоцкий. Монолог", а 27 января в 18:10 - вечер-посвящение "Я, конечно, вернусь...".

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу Театра на Таганке в 1964 году. Его дебютом стала небольшая роль в спектакле "Добрый человек из Сезуана". Самой яркой его ролью в театре считается Гамлет в трагедии Шекспира.

Наиболее примечательными работами Высоцкого в кинематографе считаются его роли в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Вертикаль", "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Короткие встречи", "Плохой хороший человек". Владимир Высоцкий также вошел в историю как автор-исполнитель своих песен. Скончался в Москве 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.

Отметим, что согласно недавнему опросу ВЦИОМ Высоцкий до сих пор остается одним из главных кумиров россиян. Как и 20 лет назад, Высоцкий занял в рейтинге вторую строчку, уступив по популярности только космонавту Юрию Гагарину. Первый человек в космосе набрал 44% голосов, тогда как за Высоцкого высказались 28% респондентов.

Имя артиста оказалось знакомо 99% россиян и прежде всего ассоциируется с его песенным творчеством. 92% участников исследования признались, что уважают и ценят наследие Высоцкого. Песни и фильмы с участием Владимира Высоцкого слышали/смотрели 98% и 92% среди респондентов, которым знакомо его имя. Наиболее популярные песни - "Песня о друге", "Скалолазка", "Кони привередливые". Самая запомнившаяся роль Высоцкого - в фильме "Место встречи изменить нельзя".

67% россиян уверены, что Владимир Высоцкий оказал значительное влияние на формирование взглядов современников и последующих поколений.

"Владимир Семенович Высоцкий оказался не только кумиром для поколения советских людей 60-70-х годов ХХ века, певцом, поэтом, артистом, но и человеком, который известен абсолютному большинству россиян спустя почти 40 лет после смерти. Жеглов на экране, автор "Песни о друге", его песни оцифрованы, перекочевали с бобин советских магнитофонов, а образ бескомпромиссного сыщика УгРо стал прототипом многочисленных сериалов уже постсоветской эпохи", - прокомментировал гендиректор фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.