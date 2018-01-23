К 80-летию со дня рождения поэта, певца и актера Владимира Высоцкого Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги исследования, которые свидетельствуют, что он остается одним из главных кумиров ХХ века.
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Как и 20 лет назад, Владимир Высоцкий занимает в рейтинге вторую строчку, уступая по популярности только космонавту Юрию Гагарину. Первый человек в космосе набрал 44% голосов, тогда как за Высоцкого высказались 28% респондентов.

Имя артиста оказалось знакомо 99% россиян и прежде всего ассоциируется с его песенным творчеством. 92% участников исследования признались, что уважают и ценят наследие Высоцкого. Песни и фильмы с участием Владимира Высоцкого слышали/смотрели 98% и 92% среди респондентов, которым знакомо его имя. Наиболее популярные песни - "Песня о друге", "Скалолазка", "Кони привередливые". Самая запомнившаяся роль Высоцкого - в фильме "Место встречи изменить нельзя".

67% россиян уверены, что Владимир Высоцкий оказал значительное влияние на формирование взглядов современников и последующих поколений. При этом 53% респондентов сочли, что осознанного протеста против советской системы в творчестве артиста не было.

"Владимир Семенович Высоцкий оказался не только кумиром для поколения советских людей 60-70-х годов ХХ века, певцом, поэтом, артистом, но и человеком, который известен абсолютному большинству россиян спустя почти 40 лет после смерти. Жеглов на экране, автор "Песни о друге", его песни оцифрованы, перекочевали с "бобин" советских магнитофонов, а образ бескомпромиссного сыщика УгРо стал прототипом многочисленных сериалов уже постсоветской эпохи", - комментирует гендиректор фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

Опрос проводился 19-20 января методом телефонного интервью 200 респондентов со всей территории страны.

NEWSru.com
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