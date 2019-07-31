В очередях обсуждали не последнюю речь Горбачева, а то, уйдет ли Иден от Круза или все же останется.
Портал DELFI решил узнать, как дела у звезд сериала сейчас. И к сожалению, обнаружил в числе живых не всех.
Если хотите узнать, что случилось с тем или иным героем, просто нажмите на фото.
Victoria's Secret отменяет легендарное ежегодное шоу с "ангелами"
Модель Victoria's Secret рассказала об отмене ежегодного...
Звезды "Санта-Барбары": где они сейчас и как выглядят? (1)
35 лет назад на экране телевизора впервые появилась...
ВИДЕО: Киркоров и Варнава страстно поцеловались на юбилее у Крутого
Поцелуи звезд возмутили подписчиков.
Так нельзя: Ольга Бузова призналась, что вынуждена голодать
Российская телеведущая, певица и популярный блогер...
TOP новостей
Информация жителям Литвы: "Содра" обновила информацию о накопленном пенсионном стаже (9)
Фонд социального страхования (" Содра ") на личных...
Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (48)
Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...
На учениях в Вильнюсе будут имитировать аварию на БелАЭС: намечается эвакуация жителей (11)
5 сентября в столице Литвы Вильнюсе состоятся учения,...
Директор фонда рассказал о вещах, найденных в доме Зуокасов (2)
Директор Публичного учреждения "Фонд Йонаса Мекаса"...
Константин Эггерт. Шагают по Москве и за ценой не постоят Специально для DELFI (73)
Самое страшное и неприятное событие во...