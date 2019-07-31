35 лет назад на экране телевизора впервые появилась заставка "Санта-Барбара". Шоу продержалось в эфире 9 сезонов и стало популярным не только в Америке, но особенно - в Советском Союзе.
© Vida Press

В очередях обсуждали не последнюю речь Горбачева, а то, уйдет ли Иден от Круза или все же останется.

Портал DELFI решил узнать, как дела у звезд сериала сейчас. И к сожалению, обнаружил в числе живых не всех.

Если хотите узнать, что случилось с тем или иным героем, просто нажмите на фото.

Бублик

Знаменитости

Victoria's Secret modeliai Victoria's Secret šou akimirkos Victoria's Secret šou akimirkos
Bloomberg

Victoria's Secret отменяет легендарное ежегодное шоу с "ангелами"

Модель Victoria's Secret рассказала об отмене ежегодного...

Звезды "Санта-Барбары": где они сейчас и как выглядят? (1)

35 лет назад на экране телевизора впервые появилась...

Ди Каприо высказался о пожарах в Сибири (5)

Знаменитый голливудский актер Леонардо Ди Каприо...

ВИДЕО: Киркоров и Варнава страстно поцеловались на юбилее у Крутого

Поцелуи звезд возмутили подписчиков.

Так нельзя: Ольга Бузова призналась, что вынуждена голодать

Российская телеведущая, певица и популярный блогер...

TOP новостей

Информация жителям Литвы: "Содра" обновила информацию о накопленном пенсионном стаже (9)

Фонд социального страхования (" Содра ") на личных...

Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (48)

Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...

На учениях в Вильнюсе будут имитировать аварию на БелАЭС: намечается эвакуация жителей (11)

5 сентября в столице Литвы Вильнюсе состоятся учения,...

Директор фонда рассказал о вещах, найденных в доме Зуокасов (2)

Директор Публичного учреждения "Фонд Йонаса Мекаса"...

Константин Эггерт. Шагают по Москве и за ценой не постоят Специально для DELFI (73)

Самое страшное и неприятное событие во...