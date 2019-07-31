В очередях обсуждали не последнюю речь Горбачева, а то, уйдет ли Иден от Круза или все же останется.

Портал DELFI решил узнать, как дела у звезд сериала сейчас. И к сожалению, обнаружил в числе живых не всех.

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