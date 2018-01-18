Звезды российского шоу-бизнеса, которые всех бесят

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Шпагат, который всем надоел
Если человек очень популярен, то это вовсе не значит, что он всем нравится. Зачастую происходит совершенно наоборот – глядя на успешного в какой-то области и обеспеченного человека, люди частенько разражаются колкостями и критикой. Некоторые звезды шоу-бизнеса своим поведением сами провоцируют злость и раздражение, и особенно часто это почему-то происходит именно в российском секторе развлечений.
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SHOWTIME!
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