Звезды российского шоу-бизнеса, которые всех бесят

1 9 Шпагат, который всем надоел

Если человек очень популярен, то это вовсе не значит, что он всем нравится. Зачастую происходит совершенно наоборот – глядя на успешного в какой-то области и обеспеченного человека, люди частенько разражаются колкостями и критикой. Некоторые звезды шоу-бизнеса своим поведением сами провоцируют злость и раздражение, и особенно часто это почему-то происходит именно в российском секторе развлечений.