Российскую певицу Любовь Успенскую сняли с рейса Москва - Омск в результате произошедшей на борту ссоры.

"Да, это действительно было", - подтвердил РИА "Новости" концертный директор артистки Виталий Макаров.

Что стало причиной ссоры, представитель певицы не уточнил. Ранее сообщалось, что Успенскую сняли с рейса, так как певица отказалась выполнять авиационные правила перевозки животных в салоне самолета и устроила скандал из-за отказа стюардессы пропустить ее на борт вместе с собачкой.

Бортпроводники указали артистке, что в соответствии с федеральными авиационными правилами животное должно находиться в переноске.

Как сообщает "МК", певица не захотела расставаться со своим любимым йоркширским терьером, проигнорировала требования экипажа и якобы даже оттолкнула стюардессу.

В результате на борт были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые предложили певице покинуть самолет.

Сама Успенская обвиняет в произошедшем бортпроводницу, которая, по ее мнению, вела себя очень невежливо для сотрудницы бизнес-класса. По ее словам, стюардесса перегородила ей дорогу. "Я попросила другую стюардессу, так как она себя вела очень нетактично для бизнес-класса, она тоже пошла к командиру корабля, сказала, что ее оскорбляли, толкнули, и через пару минут выходит и говорит, что командир отказывается, чтобы мы летели в самолете", - заявила певица каналу РЕН-ТВ.

Успенская утверждает, что экипаж принял решение высадить ее из самолета из-за слов стюардессы, а не из-за ее отказа подчиняться требованиям перевозки багажа.

В интервью "Пятому каналу" певица сказала, что для перевозки терьера у нее была с собой сумочка. "У нас была сумочка на руках, только надо было ее открыть. И она (стюардесса) не давала нам ее открыть... Мой директор попросил другую стюардессу, чтобы эта стюардесса бизнес-класс не обслуживала", - сказала Успенская.

"Даже командир корабля не вышел к нам... Коллектив я отправила этим же самолетом. Слава Богу, был другой - они нам срывали концерт. Мало того, я ехала с температурой", - пожаловалась певица.

Позже звезда шансона купила билеты на другой рейс и вылетела в Омск.

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