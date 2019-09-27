Звезду сериала "Глухарь" за дебош сняли с самолета

Популярный российский актер театра и кино Максим Аверин был снят с борта самолета.
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По информации российских СМИ, заслуженный артист России был задержан полицией за дебош на борту самолета.

В частности РЕН ТВ отмечает, что в отношении звезды сериала «Глухарь» был составлен протокол о мелком хулиганстве.

Не исключено, отмечает телеканал, что зачинщиком конфликта стал директор Аверина Николай Корнеев, который находился в неадекватном состоянии и обматерил членов экипажа.

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