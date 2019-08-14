Звезду "Секса в большом городе" затравили за отказ сниматься в продолжении

Артистка призналась, что любила этот проект, однако после второй картины поняла, что с ним пора заканчивать. "Я не могла понять, почему они просто не заменили меня другой актрисой вместо того, чтобы тратить время на издевательства. Нет значит нет", — отметила Кэтролл.
62-летняя актриса добавила, что после смерти отца и брата вдруг поняла, что не хочет тратить и часа своей жизни на вещи, которые не приносят ей удовлетворения. "Я хочу выбирать, с кем я буду проводить время в личном и профессиональном плане. Это моя жизнь", — заявила знаменитость.
Осенью 2018 года стало известно, что Джон Джеймс Престон по прозвищу Мистер Биг должен был умереть в начале фильма "Секс в большом городе 3", а саму ленту планировалось сфокусировать на переживаниях его супруги Кэрри Брэдшоу. Сообщалось, что из-за этого сюжетного поворота Ким Кэтролл отказалась сниматься в третьей части.
"Люди из окружения Ким были уверены, что в сценарии не уделялось должного внимания Саманте [Джонс]. Они указывали на то, что смерть мистера Бига из-за сердечного приступа в душе в начале картины сделала бы остаток фильма про чувства Кэрри, а не про отношения между четырьмя главными героинями", — поделился ведущий подкаста Origins Джеймс Эндрю Миллер.
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