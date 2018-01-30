В книге "Храбрая" артистка утверждает, что инцидент произошел в 1997 году на фестивале "Сандэнс". Она впервые встретила Вайнштейна, которого в книге называет только "монстром", на смотрах фильма "Попутчики", в котором сыграла одну из главных ролей. На тот момент Макгоуэн было 23 года.

После сеанса Вайнштейн якобы пригласил актрису в ресторан, а позже они оказались в номере его отеля. По словам Макгоуэн, продюсер заманил ее в комнату, заявив, что им нужно "распланировать ее карьеру". После получасовой беседы мужчина прижал ее к краю джакузи и изнасиловал.

"Я почувствовала себя такой грязной. Меня так унизили, что я чувствовала только грусть. Я не могла перестать думать о том, что за день до этого он сидел в кинотеатре позади меня", — поделилась Макгоуэн.

Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами. Изначально женщина не называла его имени, однако издание The New York Times узнало, что с Харви актриса заключила мировое соглашение и получила от него 100 тысяч долларов. Позже она сообщила в соцсетях, что ее изнасиловал именно Вайнштейн.

В ноябре Макгоуэн арестовали за забытые в аэропорту наркотики. Артистка обвинила в происходящем продюсера и назвала это попыткой заставить ее замолчать.