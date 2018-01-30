Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по сериалу "Зачарованные", выпустила мемуары, в которых подробно описала изнасилование голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Об этом сообщает The Guardian.
© A.Stackevič nuotr.

В книге "Храбрая" артистка утверждает, что инцидент произошел в 1997 году на фестивале "Сандэнс". Она впервые встретила Вайнштейна, которого в книге называет только "монстром", на смотрах фильма "Попутчики", в котором сыграла одну из главных ролей. На тот момент Макгоуэн было 23 года.

После сеанса Вайнштейн якобы пригласил актрису в ресторан, а позже они оказались в номере его отеля. По словам Макгоуэн, продюсер заманил ее в комнату, заявив, что им нужно "распланировать ее карьеру". После получасовой беседы мужчина прижал ее к краю джакузи и изнасиловал.

"Я почувствовала себя такой грязной. Меня так унизили, что я чувствовала только грусть. Я не могла перестать думать о том, что за день до этого он сидел в кинотеатре позади меня", — поделилась Макгоуэн.

Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами. Изначально женщина не называла его имени, однако издание The New York Times узнало, что с Харви актриса заключила мировое соглашение и получила от него 100 тысяч долларов. Позже она сообщила в соцсетях, что ее изнасиловал именно Вайнштейн.

В ноябре Макгоуэн арестовали за забытые в аэропорту наркотики. Артистка обвинила в происходящем продюсера и назвала это попыткой заставить ее замолчать.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Звезда "Зачарованных" детально описала свое изнасилование (2)

Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по...

Почему сын Сенчиной уехал в США?

Сын Людмилы Сенчиной успел проститься с ней перед...

СМИ: У Табакова ухудшилось состояние и начались судороги

У Олега Табакова начались судороги, cообщает...

ВИДЕО: Николь Кидман наелась червей. С удовольствием (1)

Австралийская кинозвезда Николь Кидман с нескрываемым...

Сергей Шнуров и протоиерей Чаплин "сцепились" в Интернете (1)

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и известный...

TOP новостей

Оценка здоровья литовской экономики: уехал еще один город (103)

Несмотря на то, что экономика Литвы , зарплаты...

Дочь "друга Путина" просит санкций для отца: он пособник прихода бандитов к власти (254)

Российские власти используют легальные институты...

ЕСПЧ: Литва необоснованно ограничила рекламу с персонажем Иисуса (7)

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге...

Уже девять самоуправлений Литвы объявили эпидемию гриппа (7)

В связи с ростом заболеваемости жителей гриппом...

Начинается реконструкция Вильнюсского аэропорта (10)

В середине февраля 2018 года начнется модернизация...