Звезда "Стражей Галактики" обручился с дочкой Шварценеггера

"Дорогая Кэтрин, я так счастлив, что ты ответила "да"! Я с нетерпением жду нашей свадьбы", — написал 39-летний актер.

Как сообщает People, Пратт и Шварценеггер начали встречаться в июне 2018 года, познакомившись благодаря матери Кэтрин, журналистке Марии Шрайвер.

Кэтрин — первая дочь Арнольда Шварценеггера и Шрайвер. Она родилась в 1989 году. Ее родители расстались в 2011-м.

Крис Пратт известен по таким фильмам, как "Стражи Галактики", "Мир Юрского периода", "Мстители: Война бесконечности", и "Пассажиры".