Звезда "Стражей Галактики" обручился с дочкой Шварценеггера

Голливудский актер Крис Пратт обручился с 29-летней Кэтрин Юнис Шварценеггер, дочерью кинозвезды и политика Арнольда Шварценеггера. Об этом Пратт объявил в Instagram.
Chrisas Prattas
© Scanpix

"Дорогая Кэтрин, я так счастлив, что ты ответила "да"! Я с нетерпением жду нашей свадьбы", — написал 39-летний актер.

Как сообщает People, Пратт и Шварценеггер начали встречаться в июне 2018 года, познакомившись благодаря матери Кэтрин, журналистке Марии Шрайвер.

Кэтрин — первая дочь Арнольда Шварценеггера и Шрайвер. Она родилась в 1989 году. Ее родители расстались в 2011-м.

Крис Пратт известен по таким фильмам, как "Стражи Галактики", "Мир Юрского периода", "Мстители: Война бесконечности", и "Пассажиры".

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A post shared by chris pratt (@prattprattpratt) on Dec 13, 2018 at 5:32pm PST

Lenta.ru
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