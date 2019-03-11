Звезда сериала "Кухня" Дмитрий Назаров доставлен в больницу

Известный актер сериалов Дмитрий Назаров был доставлен в одну из московских клиник. По информации, оказавшейся в распоряжении журналистов, мужчина пожаловался на сильные боли в спине и обратился к медикам. Артисту было назначено тщательное обследование. В данный момент актер находится в отделении нейрохирургии.

Дмитрий Назаров окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в 1980 году. В начале 90-х актер служил в Малом театре, а потом работал в "Сфере" и Театре Российской армии. С 2003-го Назаров числится в труппе МХТ имени Чехова. Актер сыграл более 40 ролей в кино и на телевидении.