По данным офиса шерифа округа Вентура, 33-летняя актриса арендовала понтонную (плоскодонную) лодку в среду вечером. Озеро, где был обнаружен ее сын, находится к юго-западу от Лос-Анжелеса.

Поисковая операция продолжалась в течение ночи и возобновилась сразу после рассвета. Однако в четверг власти объявили, что Ная Ривера, как предполагается, погибла, и спасатели ищут ее тело.

Полиция обнародовала кадры поисковой операции, в которой участвует вертолет и водолазы.

"У меня пока нет всех данных относительно глубины в том конкретном месте, где была обнаружена лодка, и каковы были внешние условия", - сказал телеканалу CBS Los Angeles капитан Эрик Бучау, представитель офиса шерифа.

Полиция изъяла автомобиль, на котором Ная Ривера и ее сын приехали к озеру.

The missing person at Lake Puru has been identified as Naya Rivera, 33, of Los Angeles. SAR operation will continue at first light. @VCAirUnit @fillmoresheriff @Cal_OES pic.twitter.com/bC3qaZS3Ra — Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 9, 2020

Что известно о происшествии на озере?

Сына Риверы обнаружили люди, которые находились на другой лодке, три часа спустя после того, как актриса арендовала лодку, передает телеканал CBS Los Angeles со ссылкой на офис шерифа.

Также известно со слов мальчика, что они с матерью вместе плавали, но "мама в лодку не вернулась".

Официальный представитель офиса шерифа сообщил агентству Франс пресс, что ребенок был найден спящим, на нем был спасательный жилет.

7 июля Ривера разместила в "Твиттере" свою фотографию с сыном и написала: "Только мы вдвоем".

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

Чем известна Ная Ривера?

Карьера Риверы в шоу-бизнесе началась еще в детстве, когда она стала сниматься в телесериалах и рекламных роликах.

Когда ей было 4 года, она сыграла одну из главных ролей в американском ситкоме "Королевская семья" и снималась во многих других шоу.

Однако широкая известность к ней пришла с ролью Сантаны Лопез - одного из основных персонажей сериала "Хор", который выходил на американском телеканале Fox с 2009 по 2015 год. Ривера снималась в шести сезонах сериала, в котором рассказывается о жизни хора под названием New Directions ("Новое направление").

В 2014 году она сыграла главную роль в триллере-блокбастере "Дом" и в том же году актриса вышла замуж за актера Райана Дорси, от которого родила сына. В 2018-м они развелись.

Двое коллег актрисы по сериалу "Хор" погибли.

Канадский актер Кори Монтейт, получивший широкую известность за роль одного из действующих лиц этого сериала - Фина Хадсона, умер в 2013 году от передозировки наркотиков в возрасте 31 года. В 2018 году Марк Саллинг - еще один актер, снимавшийся в этом сериале, - покончил с собой в возрасте 35 лет. До этого он признал себя виновным в хранении детской порнографии и ожидал приговора.

Ная Ривера встречалась какое-то время с Саллингом, однако он не был отцом ее ребенка.

В 2010-2012 гг. она трижды входила в список журнала Maxim "100 самых сексуальных женщин" планеты.