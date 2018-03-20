Никсон также опубликовала предвыборный видеоролик. В нем она рассказывает, почему решилась на такой шаг. По словам актрисы, Нью-Йорк — ее дом и она его любит. "Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк — место, где я выросла и где сама ращу своих детей", — пояснила она.
I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD— Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 марта 2018 г.
Актриса, которая является активным сторонником Демократической партии США, отмечает, что намерена бороться с неравенством в штате и незаконными арестами, обещает сделать медицину более доступной и отремонтировать метро.
Выборы пройдут осенью 2018 года.
В сериале и двух полнометражных фильмах "Секс в большом городе" Никсон сыграла одну из четырех главных героинь — Миранду Хоббс.
Звезда "Секса в большом городе" пойдет в губернаторы
Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу "...
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