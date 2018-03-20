Звезда "Секса в большом городе" пойдет в губернаторы

Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу "Секс в большом городе", выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора штата Нью-Йорк. Об этом она заявила в своем Twitter.
Cynthia Nixon
© Reuters / Scanpix

Никсон также опубликовала предвыборный видеоролик. В нем она рассказывает, почему решилась на такой шаг. По словам актрисы, Нью-Йорк — ее дом и она его любит. "Я никогда не жила в другом месте. Я росла здесь с матерью в однокомнатной квартире на пятом этаже. Нью-Йорк — место, где я выросла и где сама ращу своих детей", — пояснила она.

Актриса, которая является активным сторонником Демократической партии США, отмечает, что намерена бороться с неравенством в штате и незаконными арестами, обещает сделать медицину более доступной и отремонтировать метро.

Выборы пройдут осенью 2018 года.

В сериале и двух полнометражных фильмах "Секс в большом городе" Никсон сыграла одну из четырех главных героинь — Миранду Хоббс.

Lenta.ru
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