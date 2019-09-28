Сотрудники ГИБДД задержали в центре Москвы женщину-водителя, у которой при себе был найден кокаин. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного управления МВД РФ.
© wikipedia nuotr.

— 28 сентября сотрудниками ГИБДД на улице Стромынка была остановлена автомашина Cadillac под управлением гражданки 1980 года рождения, которая в общении с инспекторами ДПС заметно нервничала. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказалась. В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин, — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что задержана была актриса Наталья Бочкарева, звезда «Счастливы вместе». В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств»). Актриса находится под подпиской о невыезде.

Статьи по теме:

Страсть, секс и убийства: что стало со звездами эротических кинохитов 80-х

Вспоминаем эротические кинохиты 80-х и 90-х, в которых...

Наркотики в Литве уносят жизни: в зоне риска две возрастные группы (13)

В 2018 году в Литве от наркотиков скончались 59 человек - 4...

Знаменитости

Звезда "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева задержана с кокаином в центре Москвы

Сотрудники ГИБДД задержали в центре Москвы...

Игорь Николаев показал редкое видео с Аллой Пугачевой

Композитор Игорь Николаев опубликова редкое видео с...

Брэд Питт снова влюблен: голливудский холостяк закрутил роман с целительницей (1)

Поклонники Брэда Питта в предвкушении радостных...

Сотрудница клиники сделала фото и видео больной Заворотнюк (6)

Женщина, пожелавшая остаться анонимной, рассказала о...

Звезду сериала "Глухарь" за дебош сняли с самолета (5)

Популярный российский актер театра и кино Максим...

TOP новостей

Счет лицею, мебель - директору: женщина не понимает, за что придется объясняться в суде (7)

Директор Клайпедского лицея Регина Контаутене...

Ландсбергис критикует Сквернялиса: во всем соглашается, но Науседе не поможет (47)

Союз отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ)...

Гайжаускас стремится помешать членам КНБО комментировать расследование Розовой (17)

Дайнюс Гайжаускас, председатель Комитета Сейма по...

К Литве приближается циклон - ожидается сильный ветер и дожди

Короткий период тепла, который мы могли бы назвать...

Консерваторы обещают обратиться к руководству страны по поводу Островецкой АЭС (17)

Оппозиционная партия Союз Отечества - Христианские...