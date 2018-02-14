Звезда БДСМ-трилогии "Пятидесяти оттенков" Дакота Джонсон раскрыла подробности съемок постельных сцен в интервью журналу Marie Claire.
Filmo "50 pilkų atspalvių" stopkadras
© Stopkadras

По словам актрисы, самым сложным стал эпизод в наручниках в красной комнате. "Я была руками и ногами прикована к решетке — своеобразному забору, который опускается. И у меня были завязаны глаза", — отметила Джонсон.

Она добавила, что неважно, насколько натренирована она была на репетициях, — когда лишаешься зрения и осязания, невозможно контролировать свою нервную систему. Джонсон также рассказала, что иногда перед наиболее трудными сценами актеры выпивают чего-нибудь крепкого.

Актриса сообщила, что одним из странных моментов съемок было то, что они не снимались полностью обнаженными — Джонсон, в частности, была прикрыта стрингами. Чтобы они не сваливались, их приклеили к ее телу.

Ранее в феврале актер Джейми Дорнан рассказал, со своей стороны, как снимались постельные сцены в серии БДСМ-фильмов. Артист заявил на "Шоу Джимми Киммела", что во время съемок надевал на пенис пакет для мочи — по крайней мере, из-за трудностей перевода так его поняли зрители.

Lenta.ru
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Знаменитости

Раскрыт секрет элегантной прически Кейт Миддлтон (1)

Британские модные издания раскрыли секрет вечерней...

Кашпировский обиделся на Урганта и подал в суд на Первый канал (1)

Называющий себя целителем психотерапевт Анатолий...

Звезда "Пятидесяти оттенков" раскрыла детали постельных сцен (1)

Звезда БДСМ-трилогии "Пятидесяти оттенков" Дакота...

Битва за "Оскар". Девять лучших фильмов 2017 года

23 января в Лос-Анджелесе были объявлены имена...

В деле о гибели актера Дмитрия Марьянова появились подозреваемые (1)

В деле о гибели российского актера Дмитрия Марьянова...

TOP новостей

Масштабы этой проблемы в Литве огромные: решат судьбу должников (21)

С целью снижения нищеты и социального разобщения...

Премьер-министр сосчитал, сколько жителей Литвы уехало за границу (31)

Правительство Литвы на заседании приняло...

Премьер-министр призывает парламент вернуться к вопросу о партнерстве геев (9)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис 14 февраля...

После неудачной карьеры в Вильнюсе бывший лидер народников уехал в провинцию (3)

Бывший лидер Союза народников Юлюс Панка уехал из...

Новые предложения власти: ограничения, штрафы и зарплаты для избранных (5)

Увеличение зарплат некоторым работникам бюджетного...