Теленовелла "Богатые тоже плачут" в конце 70-х прошлого столетия прославила Веронику Кастро в родной стране, превратив ее в звезду. А когда в 90-х сериалы достигли экранов наших зрителей, армия поклонников главной героини Марианны и исполнившей эту роль актрисы выросла на несколько миллионов.
В памяти многих она так и осталась девчонкой из телевизора, наивной героиней с большими глазами и копной роскошных волос. Однако в Южной Америке она известна и в качестве певицы, а также как популярная телеведущая.
Неизменный интерес на протяжении ее карьеры вызывала личная жизнь Вероники Кастро. Она никогда не выходила замуж, но вырастила двух сыновей, старший из них пошел по стопам матери и стал успешным поп-исполнителем.
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