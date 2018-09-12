На протяжении трех недель экс-участница “ДОМа-2” жила в роскошном особняке Серова. Казалось, все было хорошо, однако сейчас Дарья уверяет, что певец взял ее силой, вскоре она забеременела. Теперь Дарья не знает, оставлять ли ребенка или нет. Присутствующие в студии поддержали модель, однако нашлись и те, кто заявил, что Друзьяк жила за счет других мужчин и занималась эскортом.

В студии передачи появилась мама Дарьи Софья Друзьяк, которая до недавних пор не знала, что ее дочь встречается с известным артистом.

“После проекте “ДОМ-2” дочь позвонила мне и сказала, что ей предлагают знакомство с Александром Серовым, и что он будет продвигать ее в шоу-бизнесе. Я была против этого и попросила Дашу подумать и покинуть Москву. Тем более у нас хорошая семья, есть где жить. Однако она не послушалась. Я была вынуждена уступить”, — поделилась мама девушки.

Чуть позже в студии передачи появился сам Серов. Певец высказался по этому поводу. Он уверяет, что помог Дарье, когда она осталась без жилья, приютил у себя в квартире, а она впоследствии начала негативно отзываться о нем. “Я узнал, что она рассказывает всем, будто я держу ее взаперти, будто я проявлял к ней интерес в интимном плане. Почему она тогда сразу не уехала? Почему не подала заявление в полицию?” — выразил свою точку зрения Александр Николаевич.

Дарья нашла что ответить по этому поводу, она заявила, что Серов — потребитель, использует людей в своих целях. Бывший молодой человек Друзьяк, который тоже пришел на передачу, отказался поддерживают Дарью и заявил, что она очень алчный человек, который в погоне за деньгами готов на все.

После того, как Дарья ушла от Серова, она переехала в скромную квартиру, в которой, помимо нее, живут еще несколько человек. В меню Друзьяк теперь нет деликатесом, она вынуждена экономить на еде. “Я жила в таких шикарных условиях, а теперь вот как получилось”, — плакала модель, которая, как оказалось, мечтала о совместном будущем с Александром Серовым.

Друзьяк боится рассказать Серову о том, что ждет от него малыша. Она уверяет, что ей угрожают неизвестные и настоятельно просят молчать. Теперь Дарья хочет, чтобы другие девушки не попались на крючок известного певца, который якобы предлагает им путевку в шоу-бизнес.