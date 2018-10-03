Обучаясь актерской профессии в ЛГИТМИК, она познакомилась с однокурсником Евгением Дятловым. Они начали встречаться и поженились, родился сын Егор. Однако после измен мужа семейная жизнь дала трещину. Дарья призналась, что даже задумывалась о суициде.

От супруга-изменщика Дарья ушла к музыканту Юрию Шевчуку. "Мне казалось, что никто, кроме меня, его не спасет. Он был таким грустным и несчастным, что мне хотелось что-нибудь для него сделать", — вспоминает актриса. Однако, когда Юргенс забеременела, музыкант настаивал на ее уходе из актерской профессии и на том, чтобы она занималась домом и детьми. Тогда актриса сделала аборт и до сих пор считает это своим грехом.