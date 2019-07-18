Зверев руками выгреб мусор на Байкале: "Тампоны, памперсы, окурки"

Российский стилист Сергей Зверев решил перейти от слов к делу. После проведения одиночного пикета в защиту Байкала он отправился к озеру, чтобы вручную собрать мусор. Своих соотечественников он пристыдил за уничтожение природы.
© RIA / Scanpix

Сергей Зверев устроил субботник на побережье озера Байкал. Об этом он рассказал подписчикам своего Instagram.

Стилист опубликовал несколько видеороликов, на которых голыми руками собирает объедки и окурки с земли. «Ни стыда ни совести у людей», - прокомментировал происходящее Зверев.

Его возмутило, что люди оставляют после себя кострища и свалки. «По всему берегу Байкала костры, объедки, мусор, пластик, одноразовая посуда, прокладки, тампоны, памперсы, окурки - полный беспредел», - написал под видео Сергей.

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A post shared by 👑 SERGEY ZVEREV 👑 (@zverevsuperstar) on Jul 16, 2019 at 5:26am PDT

Стилист призвал своих соотечественников прекратить загрязнение озера, пока ситуация не приобрела катастрофический масштаб. Он напомнил, что такая природа останется детям.

Напомним, что ранее Сергея Зверева оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет против строительства завода на Байкале у стен Кремля. Его признали виновным в нарушении порядка пикетирования.

MK.ru

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