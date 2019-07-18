Зверев руками выгреб мусор на Байкале: "Тампоны, памперсы, окурки"

Сергей Зверев устроил субботник на побережье озера Байкал. Об этом он рассказал подписчикам своего Instagram.
Стилист опубликовал несколько видеороликов, на которых голыми руками собирает объедки и окурки с земли. «Ни стыда ни совести у людей», - прокомментировал происходящее Зверев.
Его возмутило, что люди оставляют после себя кострища и свалки. «По всему берегу Байкала костры, объедки, мусор, пластик, одноразовая посуда, прокладки, тампоны, памперсы, окурки - полный беспредел», - написал под видео Сергей.
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Стилист призвал своих соотечественников прекратить загрязнение озера, пока ситуация не приобрела катастрофический масштаб. Он напомнил, что такая природа останется детям.
Напомним, что ранее Сергея Зверева оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет против строительства завода на Байкале у стен Кремля. Его признали виновным в нарушении порядка пикетирования.
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