Жуткая трагедия лишила покоя готовящегося к "Евровидению" Лазарева

Сергей Лазарев опубликовал в Instagram фото своего родного брата Павла. Родственник певца трагически скончался четыре года назад. 15 марта 2019 года ему мог бы исполниться 41 год.
"Братик… сегодня бы исполнилось 41", – Лаконично подписал публикацию Лазарев. Стоит отметить, что история смерти Павла действительно способна повергнуть в шок.
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Братик... сегодня бы исполнилось 41. #Паша #брат #помню #люблю
Брат Сергея попал в серьезное ДТП, однако тогда он отказался от госпитализации. Это стало для него роковой ошибкой.
Позже Павла стали мучить сильнейшие головные боли. Вскоре скончался от остановки сердца. Это стало огромным ударом для семьи Лазаревых.
Ранее Сергей Лазарев показал фото подросшего наследника Никиты в Instagram. Сын певца привел россиян в восторг.
В последнее время исполнитель стал все чаще публиковать фотографии с ребенком. Так, Сергей Лазарев показал в своем микроблоге в соцсети фотоколлаж из снимков сына, сделанных в рамках одной фотосессии.
"Мое чудо!! Как же ты быстро растешь!! Сынок любимый!!" – подписал фото отпрыска Сергей Лазарев (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.). Поклонники артиста восхитились от снимков.
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