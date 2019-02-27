Артист назвал содержание косаток и белух "бесчеловечным захватом" и призвал всех поклонников подписать петицию. "Пожалуйста, подпишите петицию и присоединитесь со мной к борьбе против бесчеловечного удержания косаток и белух в России", – написал Леонардо Ди Каприо и разместил ссылку на прошение под постом.

Обращение уже подписали более 887 тысяч человек. "Более сотни китов живут в крошечных клетках в районе тихоокеанского побережья города Находка. Эксперты утверждают, что животных продавали владельцам китайских океанариумов, несмотря на то что их должны были содержать только в научных и образовательных целях", – пояснил автор петиции.

Он добавил, что на данный момент экспорт морских млекопитающих прекратился. По словам создателя прошения, животные продолжают находиться в "китовой тюрьме", пока власти пытаются найти настоящих преступников и выбрать для них меру пресечения. Независимые эксперты всерьез обеспокоены тем, что киты могут погибнуть, если и дальше будут содержаться в таких жестоких условиях.

Автор петиции предлагает освободить косаток и вернуть в естественную среду обитания. Что касается белух, то "их необходимо отдать ответственным людям, которые будут ухаживать за ними, пока не будут уверены, что китов можно освободить".

Напомним, в конце прошлого года следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными в бухте Средняя, недалеко от Находки. Оказалось, что 11 косаток были детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года.

Суд запретил вывозить китов из бухты, однако затем этот запрет был снят. Вскоре стало известно, что три белухи и одна косатка пропали. Зоозащитники заявили, что млекопитающие погибли из-за жестоких условий. Президент России потребовал проверить в бухте Средняя соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих.