Журналисты узнали о баснословных гонорарах Пугачевой после карантина

Один из организаторов частных вечеринок сообщил, что во время карантина звезды выступали по Скайпу или Зуму и цены на их выступление упали на 20%. Теперь прайс резко возрос. Кроме этого звезды выставляют счет в евро, а курс за время пандемии существенно изменился.
Так, народная артистка СССР Алла Пугачева, запрашивает сейчас за свое выступление на частной вечеринке 350 тыс евро, а это по сегодняшнему курсу 29 086 085 рублей. Эта ставка является самой высокой на сегодняшний момент.
Земфира является второй самой дорогой артисткой, но она просит уже в два раза меньше - 150 тысяч евро. Следом идут Максим Галкин и Григорий Лепс, которые получают за корпоратив по 120 тысяч евро.
Также в верхних строчках находятся Стас Михайлов, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Николай Басков, Юрий Антонов, София Ротару.
А вот такие артисты, как Иван Ургант, рэпер Баста, Дмитрий Нагиев, Настя Ивлеева, Полина Гагарина, Елена Ваенга находятся в середине рейтинга "самых дорогих артистов".
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