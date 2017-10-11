Журналистка "КП" объяснила, как появился фейк о смерти Хворостовского

Российское издание «Комсомольская правда» 11 октября стала мировым ньюйсмейкером — журналистка газеты сообщила о смерти певца Дмитрия Хворостовского. Новость мгновенно растиражировали российские и мировые СМИ.
Dmitri Hvorostovsky
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Вскоре информацию опроверг директор Дмитрия Хворостовского, а позже и жена певца, которые заявили, что он жив. Поклонники певца пришли в ярость — многие из них написали, что пережили страшное огорчение и плакали. Некоторые даже потребовали привлечь к ответственности журналиста, который публикует такие страшные новости, не проверив их. Елена Лаптева, которая первая сообщила о смерти Хворостовского, рассказала, как это случилось.

«Это катастрофа», — начала Елена. Журналистка рассказала, что у нее был проверенный источник, которому она доверяла, были подтверждения информации. «Я побежала впереди паровоза, зачем-то это написала. Прощения мне нет», — добавила Лаптева.

Журналистка рассказала, что уже после публикации новости связалась с женой певца, которая согласилась с ней пообщаться: «Контакт у нас был, мне кажется, что это очень важно в данной ситуации». Жена Хворостовская сказала, что ей стыдно за действия журналистки.

Источником новости для Лаптевой стал «контакт из оперного мира», человек, который не имеет отношения к России: «Я начала задавать вопросы и получала адекватные ответы».

Елена Лаптева публично извинилась и выразила сожаление по поводу имиджа «Комсомольской правды».

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