Артистка опубликовала совместный кадр в своем инстаграм-аккаунте. Полина Гагарина рассказала, что переехала из кресла наставницы шоу "Голос" в кресло жюри КВН. Певица приняла участие в съемках программы, права на которую Александр Масляков недавно подтвердил в суде.

Звезда призналась, что давно мечтала побывать в числе тех, кто оценивает шутки юмористов. Для нее приглашение от Александра Маслякова стало большой честью. Также Полина Гагарина напомнила, что скоро грядет двойной юбилей – шоу и его ведущего. КВНу исполнится 60 лет, а его основателю 80.

Поклонников знаменитости потряс вид телеведущего. "Жесть, как же он постарел!", "Дедушка и внучка", "Масляков уже такой старенький – давно не видела его", "Его надо добавить к Ленину", – высказались россияне. Но нашлись и те, кто посчитал, что александр Масляков выглядит стильно и старается не отставать от моды. Они отдали должное его разноцветной рубашке.

Напомним, прошлым летом Александр Масляков угодил в скандал. Тогда СМИ и пользователи Сети активно обсуждали дорогую покупку ведущего КВН. Он стал обладателем роскошного особняка в Подмосковье стоимостью около 400 миллионов рублей.